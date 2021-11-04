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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz!

04 Kasım 2021 Perşembe - 13:31 | Son Güncelleme : 04 11 2021 - 13:40

Yargı’ dizisinde ‘Ceylin’ karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemde.Yiğit Kirazcı sevgilisi Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı.


Instagram hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Pınar Deniz, yaz ayında sevgilisiyle çıktığı tatilde objektiflere yansımıştı. Pınar Deniz şimdi ise doğum gününde özel bir paylaşım yaptı.
 
Deniz, bir süredir Yiğit Kirazcı ile aşk yaşıyor. Aşklarını gizlemeyen ünlü çift zaman zaman paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.
 
 
Pınar Deniz'in doğum gününde de romantik bir paylaşım sosyal medyaya düştü. Yiğit Kirazcı'nın doğum gününde paylaştığı pozu kendi hesabına da ekleyen Pınar Deniz olay yarattı. 
 
İkilinin dudak dudağa pozu hayranlarından beğeni topladı.
 

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