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Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz'in sırrı ortaya çıktı!
Yargı dizisinde 'Ceylin' karakterine hayat veren Pınar Deniz, oyunculuktaki başarısının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Pınar Deniz’in bir dönem fazla kilolarından nasıl kurtulduğu ortaya çıktı.
Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan "Vatanım Sensin" dizisiyle yıldızı parlayan, "Kırmızı Oda" dizisinde canlandırdığı 'Nazlı' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Deniz, şu sıralar ‘Yargı’ dizisinde gösterdiği performansla gündeme geliyor.