Yargı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Yargı dizisi konusu ve oyuncuları

Yargı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlayacak? Kanal D'nin yeni sezonda başlaması beklenen dizisi Yargı, okuma provasına başladı. Diziden ilk kareler de geldi. İşte Yargı dizisi konusu ve oyuncuları…

Kanal D'nin 2021-2022 sezonunda başlaması beklenen dizisi Yargı'nın oyuncu kadrosu tamamlandı. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un senaryosunu yazdığı ‘Yargı’ dizisinin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Dizi için okuma provalarına da geçildi.

YARGI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun yanı sıra ‘Yargı’nın zengin oyuncu kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Ali Seçkiner Alıcı, Başak Gümülcinelioğlu, Uğur Aslan, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Ece Yüksel, Özlem Çakar, Arda Anarat, Onur Durmaz, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.

YARGI DİZİSİ KONUSU

Milliyet'te yer alan habere göre; bir cinayet vakası sebebiyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan dizide önemli isimler rol alıyor.

Aile içi güven kavramını ters yüz edecek hikayesiyle ‘Yargı’ dizisi, yakında Kanal D’de.