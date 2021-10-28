Yargı'dan etkileyici tanıtım!

Kanal D’nin, Ay Yapım imzalı dizisi ‘Yargı’nın merakla beklenen yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Ilgaz ile Ceylin’in evlenmesi herkesi şaşırtırken Çınar ile Zafer arasındaki boğuşmada kurşunun kime isabet ettiği yeni bölüme dair heyecanı arttırdı.

