Yargı 3. bölüm ne zaman? Yargı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D’nin, yeni dizisi Yargı'nın yükselen temposu devam ediyor. Heyecanın katlandığı Yargı’nın yeni bölüm fragmanı yayımlandı. Tanıtımda Ceylin, İnci’nin katilini bulmayı iyice kafasına koyarken bu süreçte Ilgaz, Ceylin’e olan desteğini esirgemiyor. Şüphelerin ve şüphelilerin arttığı dizinin yeni tanıtımı da, seyir zevki yüksek bir bölümün daha sinyallerini veriyor. Peki, Yargı 3. bölüm ne zaman? Yargı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 3. bölüm fragmanı ve detayları...

Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı ‘Yargı’ yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyenlerin aile içi güven kavramını ters yüz etmesi ve bir avukat ile savcının karşı karşıya kaldığı zorlu süreçleri gözler önüne sermesiyle çok konuşuluyor. Yargı'nın 3. bölümü için nefesler tutuldu. Peki, Yargı 3. bölüm ne zaman? Yargı 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı 3. bölüm fragmanı ve detayları...

YARGI 3. BÖLÜM NE ZAMAN?

Yargı'nın yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in başrollerinde buluştuğu ‘Yargı’nın yeni tanıtımı seyirciyle buluştu. Yayınlanan tanıtımda Ilgaz, Ceylin’e bu yola birlikte çıktıklarını ve ona güvenmek zorunda olduğunu söylerken Ceylin ise bu konuda kendisini geri çekiyor. Her şeye rağmen Ilgaz, içine beraber düştükleri bu zorlu süreçte Ceylin’i yalnız bırakmıyor. Pars, Ilgaz’ı Ceylin’e karşı mesafeli olması konusunda uyarırken kendisinin Ceylin’e olan ilgisini açıkça belli ediyor. Çınar’dan sonra Metin’in de şüpheli pozisyonuna düşmesi Ceylin’i deliye döndürürken Erguvan Ailesi, İnci’nin ölümüyle başa çıkmakta zorlanıyor.

YARGI 3. BÖLÜM FRAGMANI

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OYUNCULAR YARGI'YI ANLATTI!

Kanal D’nin, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı ‘Yargı’ yayınlanmaya başladığı günden bu yana izleyenlerin aile içi güven kavramını ters yüz etmesi ve bir avukat ile savcının karşı karşıya kaldığı zorlu süreçleri gözler önüne sermesiyle çok konuşuluyor. Dizinin başrol oyuncularından Urgancıoğlu ile Deniz’de gerçek hayatta böyle bir durumla karşılaştıkları takdirde ne yapacaklarını anlattı.

Sürükleyici hikayesiyle ve artan gizemiyle her hafta gerek sosyal medyaya ve gerekse ekrana damga vuran ‘Yargı’ dizisinin başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz kendilerini dizideki karakterleri ‘Ilgaz’ ile ‘Ceylin’in yerine koyarak o durumda olsalar ne yapacaklarını açıkladı.

Urgancıoğlu, Ceylin’in yerinde hiç olmak istemediğini söylerken düşüncelerini “O durumdaki bir insanın sağlıklı karar verebileceğini düşünmüyorum. Böyle bir şeyi düşünmesi bile çok zor. Ancak o durumda kardeşimin katilinin ortaya çıkması için ben de elimden geleni yapardım, aynı Ceylin’in şu an hikayede yaptığı gibi…” sözleriyle ifade etti.

Deniz ise canlandırdığı Ceylin karakterinin yerinde olduğu takdirde kesinlikle aynı onun gibi davranacağını dile getirirken “Ceylin’in yerinde olsaydım kesinlikle şüphelinin avukatı olurdum. Çünkü bir şekilde işin içinde neler olup bittiğini öğrenmek isterdim ve dışarıda kaldığımda bu bilgilere ulaşamazdım.” diye de ekledi.

Dizinin iki başrolü de kendilerini Ilgaz’ın yerine koydukları takdirde nasıl bir refleksle hareket edeceklerini böyle bir şey başlarına gelmeden kestirmenin zor olduğu konusunda hemfikir oldu. Kaan Urgancıoğlu: “Böyle bir durumda belki bir eylemde bulunmak bile zorlaşır ve insan kabuğuna çekilip beklemeyi seçebilir.” derken Pınar Deniz ise Ilgaz’ın pozisyonunun hassas bir dengeye sahip olduğundan bahsetti ve düşüncelerini “Belki olay bir şekilde netleşene kadar ben de delil saklayabilirdim ama asla kardeşimi kayırmazdım. Eğer suçlu olduğunu bilseydim; adalete teslim ederdim.” sözleriyle dile getirdi. Bununla beraber, Urgancıoğlu, Ilgaz’ın kardeşi şüpheliyken sürecin önemli delillerinden olan hırkayı polise teslim etmesi ile ilgili ise; “Ilgaz’ın savcılık tecrübesi sebebiyle kardeşinin böyle bir kanıtı orada bırakmayacağına olan güveninden dolayı da hırkanın incelenmesini istediğini düşünüyorum.” diye ekledi.