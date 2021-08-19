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Yardımsever Nurgül Yeşilçay!

Yardımsever Nurgül Yeşilçay! Son olarak değiştirdiği saç rengiyle gündem olan ve tatil için Bodrum'daki evine giden ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, Bodrum Gümüşlük'te objektiflere takıldı.
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