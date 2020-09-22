Yardıma muhtaç kişilere para desteği! Her ay maaş gibi hesaba yatıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yardıma muhtaç ailelere yönelik yardım yapılacağı açıklandı. VGM tarafından ayrıca yetim ve muhtaçlık durumunda ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim yardımı hizmeti, yetim ve engellilere muhtaç aylığı hizmeti, ihtiyaç sahibi kişilere kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Her ay düzenli olarak ödenen muhtaç aylığında vatandaşlara aylık 967 TL ödeme yapılıyor. Peki bu muhtaç aylığı ödemelerinden kimler nasıl faydalanabilir? İşte tüm detaylar...

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yardıma muhtaç ailelere yönelik yardım yapılacağı açıklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü yardım başvurusu detaylarını derledik. VGM tarafından ayrıca yetim ve muhtaçlık durumunda ilkokul, ortaokul, lise ve yükseköğrenim öğrencilerine eğitim yardımı hizmeti, yetim ve engellilere muhtaç aylığı hizmeti, ihtiyaç sahibi kişilere kuru gıda ve sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Her ay düzenli olarak ödenen muhtaç aylığında vatandaşlara aylık 967 TL ödeme yapılıyor. Peki bu muhtaç aylığı ödemelerinden kimler nasıl faydalanabilir? İşte her ay düzenli yardım almak için sağlanması gereken koşullar ve vatandaşların yapmaları gereken başvuru işlemleri.

Nasıl başvuru yapılır?

İlgili şartları sağlayan vatandaşların muhtaç aylığı başvuru formu ve engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu ile ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilmektedir. Bağlı bulunulan ilde veya ilçede hangi müdürlüklerin olduğu aşağıda yer alan linkte detaylı olarak ifade edilmiştir.

Ne kadar ödeme yapılır?

2020 yılı itibari ile muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 967,07 TL ödenmekte olup aylık alanların, vefat etmesi, muhtaçlık durumunun ortadan kalkması, bakım altına alınması, erkek çocukların 18 yaşına girmesi, kız çocuklarının ise yükseköğretimde 25 yaşını tamamlaması, aylığın 3 ay aralıksız alınmaması gibi durumlarda kesilmesi durumu söz konusudur.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 967 TL yardım başvurusu nasıl yapılır?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne göre, ihtiyaç sahibi emekli maaşı almak için bir akrabanın engelli olması gerekiyor. Engelli bir akrabanız yoksa ebeveynleri olmayan bir kişi olmalısınız. Adından da anlaşılacağı gibi, bu maaş ihtiyacı olan insanlara verilir.

Anneniz veya babanız vefat etmiş olması gerekir, Anneniz veya babanızın %40 veya daha fazla sakatlığı olması gerekir,Kişinin herhangi bir sosyal güvencesinin bulunmaması.Belirtilen koşullardan birini yerine getirmese bile, 967 TL yardım maaşından yararlanamazsınız. Bu şartları yerine getirenler, başvuru formunu doldurmalı ve engelli oldukları takdirde sağlık kurulu raporu ile birlikte Vakıflar Genel Müdürlüğüne şahsen başvurmalıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.