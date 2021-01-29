Yardım çığlığı iğrenç tezgahı bozdu!

Bazı yurtlarda büyüyüp ayrılan kızları ağına düşüren fuhuş çetesi çökertildi. Kızların “Tecavüze uğruyoruz, işkence görüyoruz” ihbarı üzerine yapılan operasyonla 8 çete üyesi gözaltına alındı. 29 genç kız, çetenin elinden kurtarıldı. Özel fuhuş evleri kuran acımasız çetenin yurttan çıkan çocuk yaştaki kızları nasıl ağlarına düşürdüğü ve böylece ortaya çıkmış oldu.

Ankara'da polis, bazı yurtlarda yetişip çıkanlar başta olmak üzere genç kızları ağına düşüren fuhuş çetesine yönelik film gibi bir operasyona imza attı. Polise başvuran iki genç kız, şantaj yapılarak fuhşa zorlandıkları ihbarında bulundu. Ankara Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri hemen soruşturma başlattı. Aylar süren takip sonucu soruşturma aşaması neticelendi ve düğmeye basıldı. Gerçekleştirilen operasyon ile şebekeye baskın düzenlendi. Fuhuş batağına çekilen kızlar kurtarılırken çete üyeleri gözaltına alındı. İşte bu gelişmenin ardından yurttan ayrılan kız çocuklarının yardım çığlığı da ortaya çıkarılmış oldu.

6 AY SÜREN TAKİP

Araştırma ve teknik takiplerin ardından 'insan ticareti' ve 'fuhşa teşvik etmek, fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işleyen bir çetenin izine ulaşıldı. Polis ekipleri, çetenin çalışma sistemine ilişkin bir şema çıkardı. Çete üyesi bir kadının, bazı yurtlarda yetişip çıkanlar başta olmak üzere, ailevi ve ekonomik olarak zor durumdaki genç kızlarla temas kurup fuhuş çetesinin ağına çektiği belirlendi. Çete üyelerinin de kızları tehdit ve darp ederek borçlandırıp senet imzalattırdığı, uyuşturucu kullandırarak da fuhşa zorladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin genç kızların çıplak fotoğraf ve videolarını çekip "Ailenize göndeririz, internette yayarız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi.

UYUŞTURUCU ŞANTAJ VE DARP