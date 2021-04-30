Yardım başvurusu 2021! Pandemi yardımı nasıl alınır, 1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır?

Yardım başvurusu nasıl yapılır? 1100 TL pandemi sosyal destek yardımı başvuruları hakkındaki aramalar arttı. Pandemi süreciyle başlayan sosyal destek yardımı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Erdoğan, "İhtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak yeniden başlatıyoruz." dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen ödemeler E-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifre girişi ile başvuru yapıldıktan sonra alınacak. 1100 TL pandemi başvurusu nasıl yapılır? İşte yardım başvuru 2021 detayları…

Pandemi yardımı nasıl alınır, 1100 TL sosyal yardım parası başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL pandemi destek ödemesi verilmeye devam ediliyor. Sosyal destek yardımı ihtiyacı olan vatandaşlara veriliyor. Cumhurbaşkanın yaptığı son açıklamaya göre ihtiyaç sahibi hanelere 1000 lira verilen nakdi yardım 1100 TL’ye yükseldi. İşte yardım başvurusu 2021…

PANDEMİ YARDIMI NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 liralık nakdi yardımı 1100 liraya çıkartarak, yeniden başlatıyoruz. Bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettik. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da yine ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik. Belediyelerimiz başta olmak üzere çeşitli kurumlarımız da bu süreçte milletimizi pek çok proje ile desteklemeyi sürdürüyor." dedi.

Pandemi sosyal yardım desteği olarak bilinen 1000 TL yardım başvurusu, E-Devlet girişi ile internet üzerinden gerçekleştirilebilecek. TC Kimlik Numarası'nın son hanesine göre haftanın belirli günleri sosyal yardım desteği için başvuru işlemi alınacak.

1000 TL sosyal yardım parası sorgulamak için sorulama ekranına tıklayarak e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Ardından arama butonundan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne geçin ve sorgulamak kısmına tıklayın.



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