Yaralı yakalanan Karayılan'ın sağ kolu her şeyi itiraf etti

Eren-10 operasyonunda 8 Nisan'da ağır yaralı yakalanan ve Mehmetçiğin kanını vererek hayata tutunmasını sağladığı PKK /KCK terör örgütünün sözde Botan Eyalet Sorumlusu Özgür Gabar/Tatvan kod aldı Fırat Şişman'ın açıklamaları örgütteki çözülmenin boyutlarını gözler önüne serdi.

"Bizi 'kaçmayın, teslim olmayın devlet öldürür' diye korkutuyorlardı, korkuttukları gibi değilmiş" diyen ve örgütün Türkiye'deki kadrolarının yüzde 40'ını yöneten Şişman, örgüt liderlerinin uykularını kıçaracak açıklamalarda bulundu. PKK'nın 10-11 yaşındaki çocukları piknik gibi bahanelerle nasıl kandırarak dağa kaçırdıklarını, "artık dönemezsiniz, sizi de ailenizi de devlet öldürür" diyerek nasıl korkuttuğunu deşifre eden Şişman, 10 ayrı video da örgüt mensuplarına "silahları bırakın, teslim olun, güvende olacaksınız" çağrısı yaptı. İçişleri Bakanlığı kaynakları, 7 kurşun yarası alarak ağır yaralı ele geçirilen, kan kaybından ölmek üzereyken Mehmetçiğin kanını vererek hayata tutunmasını sağladığı Şişman'ın, 1,5 aylık tedavi sonrasında, ailesinin de desteğini alarak kendi isteği ile örgüte seslenmek istediğini aktardı.

Kaynaklar, Şişman'ın yaşadığını öğrenen ve telaşlanan örgütün, müdahil avukatlarını devreye sokarak aleyhte konuşmasını engellemeye çalıştıklarını ve aileye baskı uyguladıklarını, ancak bunun sonuç vermediğini kaydetti. Operasyonlarla ağır darbe alan örgütün, taktik değiştirerek kalabalık gruplar yerine iki üç kişilik ekipler halinde bölgede tutunmaya çalıştığını ifade eden kaynaklar, devletin kurduğu ikna timleriyle teröristlerin teslim olması konusunda önemli mesafe alındığını kaydetti. Eren operasyonlarında 69 teröristin ölü ele geçirildiğini 80 teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu belirten kaynaklar, bugün itibarıyla örgüte katılımın çoğu yurtdışından olmak üzere 20 kişi olduğunu, halen Türkiye'de 250'ye yakın teröristin bulunduğunu açıkladı.

MEHMETÇİK KAN VERDİ

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edilinilen bilgilere göre; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca 8 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilen Eren-10 Besta Operasyonu esnasında PKK/KCK terör örgütü sözde Botan Eyalet sorumlusu Özgür Gabar/Tatvan kodr adlı Fırat Şişman yaralı olara ele geçirildi. PKK terör örgütünde 25 yıldır kritik görevler üstlenen Türkiye'deki yurtiçi kadronun yüzde 40'ını yöneten Şişman, sıcak çatışmada ikisi göğsüne olmak üzere 7 kurşunla ağır yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede yedi ünite serum verildi, helikopterle Şırnak'ta hastaneye kaldırıldı. Aşırı kan kaybetmesinden dolayı kendisini getiren Mehmetçikler iki ünite kan verdi. Böylece Şişman, 1,5 ay süren yoğun tedavi sonrası ölümün kıyısından dönerek hayatta kaldı.

ÖRGÜT AVUKATLARINI REDDETTİ

PKK terör örgütü, Şişman'ın çatışmadan sağ kurtulduğundan önce habersizdi. Ancak yaşadığı öğrenildiğinde lider kadro telaşlandı. Şişman'ı susturmak isteyen örgüt, kendilerine yakın avukatları devreye sokarak örgüt aleyhine konuşmaması için ailesi ile temasa geçti. Bu girişimlerin öğrenilmesinin ardından ailesiyle görüştürülen Şişman, kendisini savunmak isteyen örgütün avukatları ile görüşmeyi reddetti. Adli süreçte örgüt avukatları yerine kendi rızasıyla barodan avukat talep etti.

10 VİDEO İLE ÖRGÜTE SESLENDİ

Gerek yakalandıktan sonra gerekse tedavi sürecinde kendisine gösterilen olumlu yaklaşımdan etkilenen Şişman'ın ilk sözleri; yakalanan ve teslim olan örgüt mensuplarına kötü muamele yapıldığı ve ölüme terkedildiği propagandasının yanlışlığına ilişkin oldu. Şişman iyileştikten sonra kendi rızasıyla 9 Haziran'da; "örgüte katılım süreci, çocukların savaş ortamına sürüklenmesi, ele geçirilen teröriste yönelik devletin insani tutumu, teslim olmaya teşvik, örgüt üst yönetiminin tutarsız yaklaşımları, örgütün Kürt halkına verdiği zararlar, örgütün sahada yaşadığı zorluklar ve silahlı mücadelede başarılı olunamayacağı gerçeği ile üst yönetime eleştirileri" içeren 10 ayrı video çekerek örgüt üyelerine seslendi.

KANDIRMA YÖNTEMİNİ DEŞİFRE ETTİ

Videolarda; "örgüte 11-12 yaşında Tatvan ’a yapılacak bir gezi bahanesiyle kandırılarak katıldığını, katılım yapanların bir iki kişinin dışında hepsinin 14-15 yaşında olduğunu, terör örgütünde yaşadığı sıkıntıları (erzak, giyecek, banyo, aşırı kirlenmeden dolayı bitlenme) yaşadığını" anlatan Şişman, örgütün çocukları nasıl kandırarak dağa kaçırdığını ilk ağızdan deşifre etti. 25 yıldır bulunduğu örgütte, kendisiyle birlikte aynı anda örgüte katılan gruptan hepsinin çeşitli tarihlerde terör örgütü içerisinde öldüğünü, bir tek kendisinin hayatta kaldığını ifade eden Şişman, ölümden döndürüldüğü tedavi sürecinde sağlık personelinin kendisine çok iyi davrandığını belirtti. Şişman kendisini örgüte götürerek dağa çıkaran kişinin ise evlenip çocuk sahibi olduğunu ve normal hayatını yaşadığını dile getirdi.

KARA PROPAGANDAYMIŞ!

Şişman, örgüt içinde bulunurken yakalanmaları durumunda güvenlik güçleri tarafından kendilerine işkence ve kötü muamele yapılacağına yönelik propagandaların gerçeği yansıtmadığını, bunu kendisinin yaşayarak gördüğünü, ağır yaralı ele geçmesinden sonra 5 dakika içerisinde ilk müdahalesinin yapıldığını, insani bir davranış sergilendiğini, askerler tarafından kendisine kan verildiğini, bu kara progpanganın doğru olmadığını kaydetti.

EYLEM YAPAMAZ DURUMA GELDİ

"Örgütün Kürt halkının hakları için mücadele ettiği söylemleri gerçeği yansıtmıyor" diyen Şişman, örgütün, şehirlerde hendek -barikat savaşlarıyla en çok zararı yine bölge insanına yaşattığını, tarihi bir fırsat yakalanmışken dış emperyalist güçlerin oyununa gelerek bu süreci bozduğunu dile getirdi. Örgütün halk desteğini kaybettiğini savunan Şişman, halkın, çocuklarını örgütten geri almak için mücadele içine girdiğini, örgütün artık ciddi manada eylem yapamaz duruma geldiğini söyledi. Şişman, "Halk savaşın en büyük acısını çekti, bölge halkı şehir savaşlarından sonra terör örgütü ile arasına ciddi mesafe koydu" dedi.

SUÇU ALT KADROLARA ATIYORLAR

Yerli İHA ve SİHA’ların etkin olarak kullanılmasının örgüte büyük darbe vurduğunu ifade eden Şişman, "örgüt eylem yapamaz, hareket edemez hale geldi. Mağara ve sığınaklara hapsoldu. Çekirdek kadrosu orta ve alt kademedekilere eylem yapmaları için baskı yapıyordu. Eylem yapmak için hareket edenler ise İHA ve SİHA’lara görüntü vererek etkisiz hale geliyor, bu durumda bile çekirdek kadro suçu kendisinde görmeyerek, suçu alt kadrolara yüklüyordu" diye konuştu. Şişman, "yaşanan kayıpların gerçek sorumlusu olan çekirdek kadronun özeleştiri yapması gerektiğini" belirtti.

TESLİM OLUN ÇAĞRISI

10 ayrı videoda Şişman, örgüt üyelerine teslim olun çağrısı yaptı. Yaşanan zorlukları en az kendisi kadar diğer örgüt üyelerinin de bildiğini, artık hem kendileri hem de aileleri için doğru kararın teslim olmak olduğunu dile getiren Şişman, "hiçbir kaygıya düşmeden 'biz örgütten ayrılırsak, ailelerimize dönersek hem ailemizin hem de Devletimizin bize yaklaşımları nasıl olur, bize işkence edilir mi?' gibi düşüncelerden arınıp gelip teslim olmalılar. Bunun en bariz örneği benim. Ağır yaralı olarak ele geçtikten sonra devletin bana her anlamda olumlu yaklaşımı oldu. Örgüt üyeleri gelme cesaretinde bulunursa hem yeni bir hayata başlayacaklar hem de devlet kendilerine her türlü desteği verecek" diye konuştu.

İKNA TİMLERİ

İçişleri Bakanlığı kaynakları ise; terörle mücadeleyi sadece silahla değil, her türlü yolu deneteyerek sonlandırmayı hedeflediklerini belirtirken, örgütün çocukları dağa kaçırma yöntemleri, korkutup ailelerinen dönmelerini nasıl engelledikleri konuları üzerinde çalışıldığını kaydetti. Öldürülmeyi beklerken, Mehmetçiliğin kanıyla hayata döndürülen Şişman'ın bu anlamda önemli bir fırsat olduğunu vurgulayan İçişleri Kaynakları, her ilde ikna timleri kurduklarını açıkladı. Kaynaklar, "Emniyet ve jandarmada kurduğumuz ikna timlerimiz var. Aileler üzerinden çocuklara ulaşmaya, onlara gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda Fırat Şişman gibi çok önemli görevler üstlenmiş bir teröristin, kendi arkadaşlarının yaptığı çağrı önemli. Böylece PKK terör örgütü eylem yapamaz ve terörist bulamaz hale gelecektir" değerlendirmesini yaptı.

80'İ TESLİM OLDU

Kaynaklar, ikna timlerinin başarılı sonuçlar verdiğini kaydetti. Eren operasyonlarında bugüne kadar 69 teröristin öldürüldüğü, 80 teröristin de ikna timlerinin çabalarıyla teslim olmasının sağlandığını açıklayan kaynaklar, kan kaybı süren örgüte 18 Haziran 2021 itibarıyla çoğunluğu yurtdışından olmak üzere 20 katılımın olduğunu, Türkiye'deki terörist sayısının ise 250'nin altına düşürüldüğünü bildirdiler. Kaynaklar, "katılım yok denecek kadar azaldı, hatta Türkiye'ye gönderecek terörist bulamıyorlar. Örgüt dağılma sürecine girmiştir. Örgütün kara propagandası var. Kaçma ve çözülmeyi önlemek için 'işkence ederler, öldürürler, kadın teröristlere tecavüz ederler' gibi devleti kötülüyorlar. Ama bu çırpınışlar nafile" değerlendirmesini yaptı.

YÜZDE 40'INI YÖNETİYORDU

Kaynaklar, 25 yıldır örgütün içinde olan Şişman'ın bir dönem Murat Karayılan 'ın yakın korumalığını yaptığını, Türkiye'deki teröristlerin yüzde 40'ını yönettiği bilgisini verirken, bu kişiyi tanımayan örgüt yöneticisi ve üyesi olmadığını vurguladı.

TAKTİK DEĞİŞTİRDİLER

Kaynaklar, örgütün İHA ve SİHA'lar karşısında çaresiz kalması nedeniyle taktik değiştirdiğini, daha önce kalabalık gruplar halinde dolaşan teröristlerin iki veya üçerli gruplar halinde hareket ettiğini anlattı. Kaynaklar, hem Mehmetçiğin operasyonlarının hem de Şişman'ın arkadaşlarına çağrısının başta Murat Karayılan olmak üzere çekirdek kadronun uykularını kaçırdığını, örgütün kaçınılmaz sonunun yaklaştığını kaydetti. (Milliyet)