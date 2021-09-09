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Yaralı halde hastaneye götürülen Emircan öldü! Babası pompalıyla...

Nuri PİR/ADANA, (DHA) |  09 Eylül 2021 Perşembe - 11:35 | Son Güncelleme : 09 09 2021 - 11:35

Adana’da babası Fırat Y. (45) tarafından pompalı tüfekle vurulmuş halde hastaneye götürülen Emircan Y. (20) yaşamını yitirdi. Olayın ardından Fırat Y. gözaltına alındı.


Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 582 Sokak’taki 2 katlı müstakil evde oturan Fırat Y., bugün sabah saatlerinde oğlu Emircan’ı yaralı olarak kamyonetiyle Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne götürdü. Pompalı tüfekle vurulduğu belirlenen Emrican Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
 
UYUŞTURUCU TARTIŞMASINDA BABASI ÖLDÜRDÜ İDDİASI
 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından Fırat Y.'yi gözaltına aldı. Emircan Y.’nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, bu nedenle evde babasıyla aralarında tartışma çıktığı, Emircan Y.’nin satırla babasının üzerine yürüdüğü, babasının da tüfekle ateş ettiği öne sürüldü. Polisin, evin bahçesinde yaptığı aramada tüfek ve satır bulundu.
 
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İfadesine başvurulan aile üyeleri, Emircan Y.’nin kendisini vurduğu öne sürüldü. Görgü tanıkları ise Emircan Y.’yi babasının vurduğunu iddia etti.
 
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Silahı kimin ateşlediği babayla oğlunun elinden alınacak svap örneğiyle belirlenecek.
 
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