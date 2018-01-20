21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Yaralı çocuk fotoğrafı üzerinden kara propaganda başlatıldı

AA |  20 Ocak 2018 Cumartesi - 21:39 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 21:39

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik harekatı sırasında bir çocuğun yaralandığı iddia edilen fotoğrafın gerçeği yansıtmadığı bildirildi.


 
TSK tarafından Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde,  "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve  kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den  itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekatın başlamasının  ardından terör örgütü PYD/PKK'ya ait bazı sosyal medya hesaplarından da kara  propaganda faaliyetleri başlatıldı.
 
Bu kapsamda bazı sosyal medya hesaplarından harekat sırasında  yaralanan bir çocuğa ait olduğu iddia edilen fotoğraflar paylaşıldığı tespit  edildi.
 
Gerçeği yansıtmayan söz konusu fotoğrafta yer alan çocuğun yaralanma  hadisesinin 2016 yılında gerçekleştiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirildi.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.