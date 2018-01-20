Yaralı çocuk fotoğrafı üzerinden kara propaganda başlatıldı

TSK tarafından Suriye 'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, harekatın başlamasının ardından terör örgütü PYD/PKK'ya ait bazı sosyal medya hesaplarından da kara propaganda faaliyetleri başlatıldı.