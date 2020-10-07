Özellikle ergenler arasında sık gözlenen yaralar, dövme ve derin yaralanmalar nedeniyle oluşan izler kalıcı olabilir. Bu izlerin ömür boyu kalıcı olması, kendine özgü görüntüsü nedeniyle kolay fark edilmesi ve toplum tarafından önyargıyla karşılanması nedeniyle günlük yaşamda ciddi sıkıntılara yol açıyor. Peki, Yara izleri nasıl geçer? Derin yara izlerinden kurtulmak mümkün mü? Prof. Dr. Cengiz Açıkel yara izi tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kazalar, yaralanmalar, dövmeler ya da ergenlik döneminde psikoloik jrahatsızlıklar nedeniyle kendine zarar verme ile ortaya çıkan derin yaralar pek çok kişinin günlük yaşamda ciddi sıkıntılar yaşamasına neden oluyor. Yıllar geçtikçe, sosyal yaşam, iş hayatı, evlilik ve okul gibi yaşamın en önemli anlarında yara izleri çoğu zaman ön yargılara neden olabiliyor. Prof. Dr. Cengiz Açıkel, Yara izleri nasıl geçer? Derin yara izlerinden kurtulmak mümkün mü? sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Cengiz Açıkel ve ekibi tarafından 2005 yılında geliştirilen ve dünya tıp literatürüne geçen “zımparalama ve ince deri yaması ile izlerin gizlenmesi” ameliyatı derin yara izleri ile ilgili sorun yaşayan pek çok kişiye çözüm oluyor.

YARA İZLERİ NASIL GEÇER?

Prof. Dr. Açıkel, yara izlerinin gizlenmesi ameliyatında sorunun büyük ölçüde çözümlendiğini belirtti. Operasyon hakkında bilgi veren Açıkel, "Ameliyatla kesik izlerinin yoğun olduğu kol bölgesi derisinin üst tabakasının zımparalama yöntemi ile kaldırılması, çok geniş olan izlerin cerrahi olarak çıkartılarak ince çizgiler haline getirilmesi ve bu alanının üzerinin uyluk kısmından alınan ince deri yaması ile örtülmesidir." dedi.

YARA İZLERİ DAHA AZ DİKKAT ÇEKİÇİ HALE GETİRİLİYOR!

Prof. Dr. Cengiz Açıkel yara izlerinin ortadan kaldırılmasında tedavi süreci hakkında şunları söyledi:

"Genellikle damardan sakinleştirici ve lokal anestezi altında gerçekleştirilen bu ameliyat sonrasında bir gece hastanede kalınmakta ve ameliyat alanlarının iyileşmesi için ise 2 hafta yatarak istirahat etmek gerekiyor. Ameliyat alanlarının doğallaşması ve son halini alması ise 6 ay – 2 yıllık bir süreyi içeriyor. Bu süre sonunda tedavi edilen alan “eski bir yanık izi” veya “dövme sildirme sonrası” gibi estetik açıdan daha az dikkat çeken ve sosyal olarak daha kabul edilebilir bir görüntüye kavuşturuluyor."

Prof. Dr. Cengiz Açıkel, izlerin üzerine dövme yaptırma, tek iz ameliyatı, sadece zımparalama, TCA gibi asitlerle deriyi soyma, buz terapisi, hücre spreyi, dermal roller, sadece lazer uygulaması gibi birçok tedavi yönteminin derin yara izlerini silme amacıyla denenmekte olduğunu ancak etkin ve kalıcı sonuçlar alınamadığını da belirtti.