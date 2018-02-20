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Yaptığı katliamı yayınlayan o cani tutuklandı

DHA |  20 Şubat 2018 Salı - 19:43 | Son Güncelleme : 20 02 2018 - 19:43

Balıkesir’in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya’nın Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral, savcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.


Ali Saral ailesiyle birlikte iddiaya göre Çetinkaya ailesinin evine kız istemeye gitti. Saat 23.30 sıralarında İki aile arasında çıkan tartışmanın ardından Saral ailesi evlerine döndü. Ancak damat adayı Ali Saral, kısa süre sonra av tüfeği ile Çetinkaya ailesinin evini basarak katliam yaptı. Saral’ın tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Melike Çetinkaya (38), Ebru Çetinkaya (16), Tuncay Çetinkaya (17) yaşamını yitirirken, Gülşen Çetinkaya (27) ve Yasin Çetinkaya (2), Bayram Eren ve oğlu Murat Eren yaralandı.
 
Cani Ali Saral, gerçekleştirdiği saldırıdan sonra kan gölüne çevirdiği evden görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.
 
TUTUKLANDI
 
Balıkesir’in Havran ilçesinde, evlenmek istediği, ancak ailesinden olumsuz yanıt aldığı Gülşen Çetinkaya’nın (20) Hüseyinbeşeler köyündeki evini basarak, 3 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi de yaralayan Ali Saral (26) Emniyet’teki işlemlerinin ardından Edremit Adliyesi’ne sevk edildi. Saral, avcılıktaki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi.

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