Yaprak porselen uygulamasının avantajları nelerdir?

Yaprak porselen uygulaması doğal dişler gibi oldukça dayanıklıdır. Dişlerde çok az madde kaybı olduğunda özellikle tercih edilir. Gülüş tasarımında üst düzey sonuçlar alınır. Bunun haricinde diş çapraşıklıklarının düzeltilmesinde, estetik diş ve diş eti uyumunun sağlanmasında katkı sağlamaktadır. Çay, kahve tüketiminde renklendirmelerden etkilenmeyen yaprak porselenler hastalara uzun süreli gülüş estetiği sağlar.