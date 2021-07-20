Yaprak ciğer tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Nefis ciğer kavurma ve yapılışı!

Kurban Bayramı'nın olmazsa olmaz lezzetlerinden biri de ciğer kavurma ve yaprak ciğerdir. Kurban kesimi yapıldıktan hemen sonra pek çok kişi önce ciğerleri değerlendirmek istiyor. Kısa sürede ve çabuk hazırlandığı için bayramda ilk tüketilen yemeklerden biridir. Biz de kurban bayramında kolaylıkla hazırlayabileceğiniz üç ciğer tarifini sizin için derledik. Peki, Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Yaprak ciğer nasıl yapılır? Baharatlı ciğer yapılır? İşte nefis ciğer kavurma, yaprak ciğer ve baharatlı ciğer tarifleri ve yapılışları!

Kurban Bayramı evlerde kutlanmaya devam ediyor. Bayram sofraları da birbirinden leziz Kurban Bayramı tarifleri ile şenleniyor. Bayramın geleneksel yemeklerinden biri de ciğer kavurma ve yaprak ciğerdir. Kurban kesimi sonrası çoğu kişi ciğerli tarifler hazırlıyor. Kolay ve pişirimi kolay oladuğu için tercih edilen ciğer için farklı tarif arayanlar buraya... Kurban Bayramı'nda parmaklarınızı yiyeceğiniz üç farklı tarifi sizin için derledik. Peki, Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Yaprak ciğer nasıl yapılır? Baharatlı ciğer yapılır? İşte birbirinden nefis ciğer kavurma, yaprak ciğer ve baharatlı ciğer tarifleri ve yapılışları!

YAPRAK CİĞER TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

700 gr dana ciğeri (Kuzu da olur)

3-4 yemek kaşığı tepeleme un

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

Sıvıyağ ( Kızartmak için )

Tuz

Sosu için

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber, pul biber

YAPRAK CİĞER TARİFİ YAPILIŞI

Ciğerin üzerindeki zarın ve damarların ayıklayın. Ciğeri yarım cm kalınlığında yaprak şeklinde kesin. Bir kaseye un, tuz, kırmızı toz biberi alın ve karıştırın. Ciğerleri bu karışıma bulayın. Ciğerlerin fazla unu silkeleyin. Sıvıyağı tavaya alın ve kızdırın. Ciğerleri kızgın yağda hızlıca arkalı önlü kızartın. Ağzı kapalı bir kaba alın, kapağı örtün. Bir süre dinlendirin.

Ciğerlerle servis edeceğiniz patateslerinizi kızartın. Ciğerin yanına çok yakışan sumaklı soğanları hazırlayın. abilirsiniz.

Sosu için tereyağını ve baharatları tavaya alın. Tereyağı erirken baharatlarda tereyağı ile hafif kavurun. Dinlendirdiğiniz ciğerleri ilave edin. Ciğerler tereyağı ve baharatlarla özdeşleştirinceye kadar karıştırılıp harmanlayın. Tavanın altını kapatın. Kapağını kapatın. Buhar ciğerleri yumuşak tutacaktır.

CİĞER KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

2 orta boy patates – küp doğranmış

Kızartmak için sıvı yağ

750 gr. dana ciğer – temizlenmiş ve küp doğranmış

2 su bardağı un – ciğerleri unlamak için

3 yemek kaşığı tereyağı

6 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy soğan – Piyazlık doğranmış

2 adet sivri biber

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber

Kekik

Sumak

3 adet taze soğan – iri doğranmış

CİĞER KAVURMA TARİFİ YAPILIŞI

Küp doğranmış patatesleri kızgın yağda kızartıp kenara alın.

Bir tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyup soğanları kavurun ardından biberleri dilimleyip soğanlarla beraber kavurun.

Taze soğanları ekleyin ve hafif yumuşayana kadar sotelemeye devam edin ve kenara alın.

Ciğerleri unlamak için buzdolabı poşetine unu koyun ağzını kapatıp her yanını unlayın ardından ciğerleri ekleyip poşette unlayın.

Soğanları kavurduğunuz tavaya yağ ekleyip unlanan ciğerleri ekleyin, tavanın kenarından sırasıyla önce tereyağını ardından zeytinyağını ekleyip kızartmaya devam edin. Ciğerler pişince baharatlandırın, kenara aldığınız kızarmış patates, soğan ve biberleri ilave edip servis edin (Arda Türkmen tarifi).

BAHARATLI CİĞER NASIL YAPILIR?

Malzemeler

750 gr. dana ciğer – temizlenmiş

5 – 6 yemek kaşığı un

Tuz

Kuru kekik

Kimyon

Pul biber

Sumak

Üzeri için Malzemeler

5 – 6 dal taze soğan

½ bağ maydanoz

Kızartmak için Malzemeler

Ayçiçek yağı

BAHARATLI CİĞER TARİFİ YAPILIŞI

Temizlenmiş ciğerinizi yarım parmak kalınlığında verev dilimler halinde dilimleyin. Dilimlediğiniz ciğerleri arkalı önlü unlayın, fazla ununu silkeleyin. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın ve unladığınız ciğerleri kızartın. Kızaran ciğerlerinizi baharatlandırın. İnce dilimlediğiniz taze soğan ve maydanozla servis edin. (Arda Türkmen Tarifi)