Yaprak ciğer tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Nefis ciğer kavurma ve yapılışı!

Kurban Bayramı evlerde kutlanmaya devam ediyor. Bayram sofraları da birbirinden leziz Kurban Bayramı tarifleri ile şenleniyor. Bayramın geleneksel yemeklerinden biri de ciğer kavurma ve yaprak ciğerdir. Kurban kesimi sonrası çoğu kişi ciğerli tarifler hazırlıyor. Kolay ve pişirimi kolay oladuğu için tercih edilen ciğer için farklı tarif arayanlar buraya... Kurban Bayramı'nda parmaklarınızı yiyeceğiniz üç farklı tarifi sizin için derledik. Peki, Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Yaprak ciğer nasıl yapılır? Baharatlı ciğer yapılır? İşte birbirinden nefis ciğer kavurma, yaprak ciğer ve baharatlı ciğer tarifleri ve yapılışları!
YAPRAK CİĞER TARİFİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
700 gr dana ciğeri (Kuzu da olur)
3-4 yemek kaşığı tepeleme un
1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
Sıvıyağ ( Kızartmak için )
Tuz
Sosu için
2 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı kekik
1 çay kaşığı karabiber, pul biber
YAPRAK CİĞER TARİFİ YAPILIŞI
Ciğerin üzerindeki zarın ve damarların ayıklayın. Ciğeri yarım cm kalınlığında yaprak şeklinde kesin. Bir kaseye un, tuz, kırmızı toz biberi alın ve karıştırın. Ciğerleri bu karışıma bulayın. Ciğerlerin fazla unu silkeleyin. Sıvıyağı tavaya alın ve kızdırın. Ciğerleri kızgın yağda hızlıca arkalı önlü kızartın. Ağzı kapalı bir kaba alın, kapağı örtün. Bir süre dinlendirin.
Ciğerlerle servis edeceğiniz patateslerinizi kızartın. Ciğerin yanına çok yakışan sumaklı soğanları hazırlayın. abilirsiniz.
Sosu için tereyağını ve baharatları tavaya alın. Tereyağı erirken baharatlarda tereyağı ile hafif kavurun. Dinlendirdiğiniz ciğerleri ilave edin. Ciğerler tereyağı ve baharatlarla özdeşleştirinceye kadar karıştırılıp harmanlayın. Tavanın altını kapatın. Kapağını kapatın. Buhar ciğerleri yumuşak tutacaktır.
CİĞER KAVURMA TARİFİ NASIL YAPILIR?
Malzemeler
2 orta boy patates – küp doğranmış
Kızartmak için sıvı yağ
750 gr. dana ciğer – temizlenmiş ve küp doğranmış
2 su bardağı un – ciğerleri unlamak için
3 yemek kaşığı tereyağı
6 yemek kaşığı zeytinyağı
1 orta boy soğan – Piyazlık doğranmış
2 adet sivri biber
Tuz
Karabiber
Kimyon
Pul biber
Kekik
Sumak
3 adet taze soğan – iri doğranmış
CİĞER KAVURMA TARİFİ YAPILIŞI
Küp doğranmış patatesleri kızgın yağda kızartıp kenara alın.
Bir tavaya 1 yemek kaşığı zeytinyağı koyup soğanları kavurun ardından biberleri dilimleyip soğanlarla beraber kavurun.
Taze soğanları ekleyin ve hafif yumuşayana kadar sotelemeye devam edin ve kenara alın.
Ciğerleri unlamak için buzdolabı poşetine unu koyun ağzını kapatıp her yanını unlayın ardından ciğerleri ekleyip poşette unlayın.
Soğanları kavurduğunuz tavaya yağ ekleyip unlanan ciğerleri ekleyin, tavanın kenarından sırasıyla önce tereyağını ardından zeytinyağını ekleyip kızartmaya devam edin. Ciğerler pişince baharatlandırın, kenara aldığınız kızarmış patates, soğan ve biberleri ilave edip servis edin (Arda Türkmen tarifi).
BAHARATLI CİĞER NASIL YAPILIR?
Malzemeler
750 gr. dana ciğer – temizlenmiş
5 – 6 yemek kaşığı un
Tuz
Kuru kekik
Kimyon
Pul biber
Sumak
Üzeri için Malzemeler
5 – 6 dal taze soğan
½ bağ maydanoz
Kızartmak için Malzemeler
Ayçiçek yağı
BAHARATLI CİĞER TARİFİ YAPILIŞI
Temizlenmiş ciğerinizi yarım parmak kalınlığında verev dilimler halinde dilimleyin. Dilimlediğiniz ciğerleri arkalı önlü unlayın, fazla ununu silkeleyin. Derin bir tavada ayçiçek yağını kızdırın ve unladığınız ciğerleri kızartın. Kızaran ciğerlerinizi baharatlandırın. İnce dilimlediğiniz taze soğan ve maydanozla servis edin. (Arda Türkmen Tarifi)