Yapmazsanız borçlu olursunuz! e-Devlet'ten kontrol edin! Herkesi ilgilendiriyor

Yapmazsanız borçlu sayılırsınız, mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin. Türkiye'de yaşayan herkesi ilgilendiriyor. Kritik uyarı geldi. Vatandaşlar bunu yapmadığı takdirde mağduriyet yaşıyor. Taşındıktan sonra adres güncellemesi yapmayan kişilere icra takibi, dava bildirimi gibi tebligatlar ulaşmıyor, hangi adres sistemde kayıtlıysa o adrese gidiyor. Bundan haberi olmayan vatandaşlar ise sonrasında sorun yaşıyor. Örneğin ödeme emri gibi belgelere belirlenen sürede itiraz edilmezse borçlu muamelesi görüp, o parayı ödemek zorunda kalabilirsiniz.

Taşınanlar, şehir değiştirenler, herhangi bir nedenle adreslerini başka yerlere nakledenler... Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Çoğu vatandaş ikamet ettiği yere adreslerini hiç taşımıyor veya adresini gerçekte oturduğu yere almakta gecikiyor, adreslerini güncellemeyi ihmal ediyor.

Bu durumda kişilerin oturdukları yer ile devletin kayıtlarında (Merkezi Nüfus İdare Sistemi-MERNİS) yer alan adresleri farklı olabiliyor. Bu durum icra takibi, dava gibi tebligatların ulaşmasında büyük sorun yaratıyor.

MUHTARA BIRAKILIYOR, VATANDAŞA YAPILMIŞ SAYILIYOR

Posta'nın haberine göre; Avukat Hakan Harmankaya , adli makamların (mahkemeler, icra daireleri) resmi adrese tebligat yaptığını belirterek, “Adli makamlar devletin kayıtlarında yer alan adrese itibar ederek, adli süreçleri tamamlıyor. Örneğin kayıtlarda adresiniz ikamet etiğiniz yerden farklıysa adli makamlar, vatandaşın MERNİS’te kayıtlı adresine tebligat gönderir ve vatandaş o adreste hiç bulunmasa bile tebligat muhtara bırakılmak suretiyle vatandaşa yapılmış sayılır” diye konuştu.

E-DEVLET’TEN KONTROL EDİN

“Vatandaşlarımızın ‘adliyeden bana bir evrak ulaşmadı’ şeklindeki serzenişlerinin en büyük sebebi MERNİS adreslerini güncel tutmamaları” diyen Harmankaya, “Gerek adli işlemde gerekse başka bir işlemde, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmaması için vatandaşlarımızın Adrese Dayalı Kayıt Sistemi’ndeki adreslerini güncel tutmaları ve ara ara nüfus müdürlükleri ya da e-Devlet ’ten bilgilerini kontrol etmelerinde fayda var” şeklinde konuştu.

İTİRAZ SÜRESİNİ KAÇIRABİLİRSİNİZ: 7 GÜN!

Harmankaya, adresi güncel olmadığı için adli makamlardan gelen tebligatları görmeyenlerin yaşayabileceği sıkıntılara ilişkin şu örneği verdi:

“Ödeme emri gibi belgelere süresinde itiraz edilmezse borçlu olmadığınız bir parayı ödemek zorunda kalırsınız. Hukukumuzda icra dairesine başvuran alacaklının herhangi bir belge ibraz etmesi şart değil. Bu nedenle, borçlu olarak gösterilen kişinin ‘ilamsız takip’ olarak isimlendirilen bu takibe tebligattan itibaren 7 gün içinde itiraz etmesi gerekir. Eğer söz konusu itiraz yapılmazsa, borçlu olarak muamele görürsünüz. Bu nedenle tebligat adresi kritik önemdedir.”

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