Yapımcı Mustafa Uslu, prodüksiyon asistanından şikayetçi oldu!

Yapımcı Mustafa Uslu, geçtiğimiz ay Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği’ne giderek, yanında prodüksiyon asistanı olarak çalışan Turan Altunbaşak’tan şikâyetçi oldu.

Mustafa Uslu, Turan Altunbaşak'a Beylikdüzü’ndeki evini tahsis ettiğini, fakat daireyi başkalarına kiraya verdiğini öğrendiğini söyledi.

Hürriyet'in haberine göre; ünlü yapımcı, evi boşaltmasını istediği Altunbaşak’ın aracıyla işyerinin bahçesine dalıp çitleri ve kapı camlarını kırdığını iddia etti.