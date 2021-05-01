Yapımcı Mustafa Uslu, prodüksiyon asistanından şikayetçi oldu!

Mustafa Uslu, Turan Altunbaşak'a Beylikdüzü’ndeki evini tahsis ettiğini, fakat daireyi başkalarına kiraya verdiğini öğrendiğini söyledi.
Hürriyet'in haberine göre; ünlü yapımcı, evi boşaltmasını istediği Altunbaşak’ın aracıyla işyerinin bahçesine dalıp çitleri ve kapı camlarını kırdığını iddia etti.
Turan Altunbaşak da yapımcıdan şikâyetçi oldu. Altunbaşak, Mustafa Uslu’nun iş karşılığı kendisine verdiği dairenin tapusunu devretmediği ve hakkında yalan beyanlarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu: Bana, Esenyurt’taki bir daireyi satın aldı. Evin tapusunu üstüne yaptı. Maddi durumum bozulduğu için evi kiraya verdim.