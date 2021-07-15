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Yapılandırma müjdesi! Gecikme zammı ve faizler siliniyor

AA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 13:41 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 13:45

Yapılandırma ile ilgili flaş karar! Ödenemeyen borçlar için büyük kolaylık sağlanıyor. Gecikme zammı ve faiz ödenmeyecek. Son başvuru tarihi 31 Ağustos olarak belirlendi. Milli Emlak vadesinde ödenmeyen borçlar için yapılandırma imkanı sağlıyor. Vadesi 30 Nisan 2021'de gelen ancak 9 Haziran itibarıyla ödenmemiş borçlara ilişkin düzenleme yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile borçların asıllarına herhangi bir indirim uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz gibi borçlar silinerek, bunların yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı ödenecek. Bu imkandan yararlanmak isteyen vatandaşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine 31 Ağustos 2021'e kadar başvurmaları gerekiyor.


Borcu olanlara iyi haber. Yapılandırma kararı alındı. Gecikme zammı ve faizler silinecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak  Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre vatandaşların, vadesi 30 Nisan 2021'de gelen ancak 9 Haziran  2021 itibarıyla ödeyemedikleri "kesin izin, arazi izin, kesin tahsis, kullandırma  kararı, ön izin, irtifak hakkı, kullanma izni, kira, yararlanma, ilave  yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira bedelleri" gibi borçları ile bu  borçlarına ilişkin gecikme zammı, faiz gibi fer'i borçlarını yapılandırarak  ödeyebilmelerine ilişkin düzenleme yapıldı.
 
Düzenleme ile söz konusu borçların asıllarına herhangi bir indirim  uygulanmayacak ancak gecikme zammı, faiz gibi borçları silinerek, bunların yerine  hesaplanacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tutarını ödemelerine imkan  sağlanacak.
 
Yapılandırma kapsamında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarı  ile peşin veya 6, 9, 12 veya 18'lik eşit taksitler halinde ödenebilecek.
 
Peşin ödeme durumunda hesaplanan Yİ-ÜFE tutarına belli oranlarda  indirim yapılacak. Taksitle ödeme durumunda ise tercih edilen taksit sayısına  göre Kanunun öngördüğü katsayılar uygulanacak.
 
Taksitle ödeme durumunda, ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021  olarak belirlendi. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden ikişer aylık dönemler  halinde ödenebilecek.
 
 Son başvuru tarihi 31 Ağustos
 
Söz konusu imkandan yararlanmak isteyenlerin, Çevre ve Şehircilik  Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili merkez veya taşra birimlerine 31  Ağustos 2021'e kadar başvurmaları gerekiyor.
 
  
 

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