Borç yapılandırması ile ilgili flaş açıklama! Muaf olacaklar

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı duyurdu. Bugün onlar muaf tutulacak. Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona eriyor. Ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlar ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması geldi. Bu gece saat 24.00’e kadar kısıtlamadan muaf tutulacaklar.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yapılandırma kapsamındaki borçların son ödeme süresi bugün saat 24.00’te sona ereceğinden, ödeme yapmak üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidecek vatandaşlarımız ile ödemelerin yapılması için açık bulundurulacak vergi dairelerinde ve kamu idarelerinde görevli personel, bugün 21.00’de başlayacak sokağa çıkma kısıtlamasından gece saat 24.00’e kadar muaf tutulacaktır." denildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, "Vatandaşların yapılandırma ödemelerini zamanında yapabilmeleri için vergi daireleri 00.00'a kadar açık olacak. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankası şubeleri de saat 00.00'a kadar tahsilat yapmak üzere açık bulunacaktır" denildi.