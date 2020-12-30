Yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı? 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu! Yapılandırma başvuru ve ilk taksit için son gün...

Yapılandırma uzatıldı mı 2020? Yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, son gün ne zaman? sorularına yanıt aranıyor. 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsayan yapılandırma kararı için başvuru süreci 31 Aralık 2020 tarihinde sona eriyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre süre uzatıldı. Yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Yapılandırma sonrası 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri de 1 Nisan 2021'e ertelendi.

Yapılandırma uzatıldı mı 2020? Yapılandırma süreci uzatıldı mı 2020? soruları yanıt buldu. Yapılandırmada 31 Aralık 2020'de sona erecek başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, 1 Mart 2021'deki ilk taksit ödemesi de 1 Nisan 2021'e ertelendi. Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili flaş karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Hem 31 Aralık traihinde sona erecek başvuru süresi hem de Ocak sonu olan ilk taksit ödemeleri bir ay uzatıldı.

Karar şu şekilde:

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3'üncü maddesi ile 4'üncü maddesinde (onüçüncü ve ondördüncü fıkraları hariç) yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına, 7256 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinin onaltıncı fıkrası gereğince karar verilmiştir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yapılandırma işlemi vergi dairesine gitmeden İnteraktif Vergi Dairesinden (www.ivd.gib.gov.tr) gerçekleştiriliyor. İnternet üzerinden gerçekleşmesi sebebiyle de 7 gün 24 saat online bir şekilde yapılabiliyor.

Mükellefler belirlenen plana göre ödemelerini peşin ya da taksitli bir şekilde bankalarının kredi kartlarını kullanarak online bir şekilde yapabilecek.

Taksitler 6-9-12 ya da 18 taksit şeklinde sınırlandırılmış durumda. Kanunda belirlenen katsayı talep edilen taksit sayısına göre uygulanıyor.