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Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemelerinde son gün 1 Kasım!

26 Ekim 2021 Salı - 23:19 | Son Güncelleme : 26 10 2021 - 23:19

Başvuru süresi sona eren, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun'dan yararlanan mükelleflerin ilk taksit ödemelerini 1 Kasım'a kadar yapmaları gerekiyor.


Vergi ve diğer bazı borçların  yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 7326 sayılı Kanun kapsamında  vergi dairelerine başvuruda bulunan 5 milyon 804 bin 861 mükellefin, yapılandırmanın bozulmaması için peşin ya da ilk taksit ödemelerini 1 Kasım  Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor. 
 
Haziranda yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerinden yararlanmak için öngörülen başvuru  süresi 30 Eylül'de sona ermişti.
 
Kanunda öngörülen peşin ve birinci taksit ödemeleri için son gün, 31  Ekim 2021 tarihi hafta sonu tatiline rastladığından 1 Kasım Pazartesi mesai  bitimi olarak belirlendi. İkinci taksit ise 30 Kasım'a kadar ödenecek.  Yapılandırma imkanının bozulmaması için ilk iki taksidin mutlaka zamanında  ödenmesi gerekiyor.
 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılandırılan borçların ilk taksit veya  peşin ödenebileceği süre 1 ay uzatılmıştı. Buna göre, vergi dairelerine başvuran  ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih  etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Kasım Pazartesi günü yapmaları gerekiyor.
 
SGK'ye ilk taksit ödemeleri ise en geç 30 Kasım'da gerçekleştirilecek.
 
PEŞİN ÖDEMELERDE AVANTAJLI İNDİRİMLER
 
Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Kasım'a kadar ödenmesi  halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından  yüzde 25 indirim yapılıyor.
 
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile interaktif vergi dairesi  üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor.
 
4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile başvuru ve ilk taksit ödeme  süreleri 1 ay uzatılmış ancak diğer taksitlerin ödeme sürelerinin uzatılmasına  yönelik kanunda bir yetkinin bulunmaması nedeniyle diğer taksitlerin ödeme  sürelerinde değişiklik olmamıştı. Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran  vatandaşların bu hususa dikkat etmeleri önem arz ediyor.
 
Yapılandırma yasasından yararlanmak üzere 5 milyon 804 bin 861  mükellef başvuruda bulunmuştu.
 
Bu kapsamda, 152 milyar 663 milyon lira alacak yapılandırılmş, 5 Ekim  2021 tarihine kadar 23 milyar 84 milyon lira tahsilat gerçekleştirilmişti.
 

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