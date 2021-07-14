Yapılan toplam aşı sayısı 60 milyonu geçti

Yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında başlatılan aşı çalışmaları başarıyla devam ediyor.

İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlar ile sağlık çalışanları için üçüncü doz aşı uygulanmaya başlanmasıyla birlikte aşılama hız kazandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 13.06 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 38 milyon 336 bin 500'e, yapılan ikinci doz aşı sayısı ise 18 milyon 352 bin 991'e ulaştı.

Toplam yapılan aşı sayısı ise 60 milyon 42 bin 550 oldu.