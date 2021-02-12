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Yapı Kredi yeni kararı resmen duyurdu! Kaldırıldı, artık...

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 13:22 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 13:44

Yapı Kredi yeni kararı resmen duyurdu. Tek tek açıklandı. Dev banka müşterilerine güzel haberi açıkladı. Artık sınır kaldırıldı. Yapı Kredi'den yapılan açıklamada özel olarak sunulan kampanyadan bahsedildi. Yapı Kredi müşterisi olan KOBİ'lere yönelik duyurulan kampanya kapsamında artık e-Çözümler sistemine ücretsiz geçiş yapabilecek. Böylelikle fatura ve makbuzlarına anında kolaylıkla ulaşabilecekler. Bu uygulama KOBİ’lere önemli avantajlar sunuyor. Öte yandan fatura konusunda sık görülmeye başlanan sahtecilik olaylarına karşı da önemli bir koruma sağlıyor. İşte tüm detaylar...


Yapı Kredi Bankası KOBİ'lere yönelik güzel haberi resmen duyurdu. Ücretsiz geçiş yapılabilecek ve büyük avantaj sağlayacak. Yapı Kredi, Türkiye’nin önde gelen markalarına dijital  dönüşüm hizmetleri sunan KoçSistem ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında,  müşterilerine e-Belge sistemi olan e-Çözümler’i sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını günlerinde de  müşterilerinin yanında olan banka, müşterilerinin sağlığını korurken iş ve fatura  süreçlerini kolaylaştırıp verimliliklerini artıracak bir iş birliğine imza attı. Türkiye’nin önde gelen markalarına dijital dönüşüm hizmetleri sunan  KoçSistem ile gerçekleştirilen anlaşma kapsamında Yapı Kredi, müşterilerine  e-Belge sistemi olan e-Çözümler’i sunmaya başladı.               

E-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Defter, e-SMM çözümlerinden oluşan  e-Çözümler sistemine ücret ödemeden geçen Yapı Kredi müşterileri, ilk bir yıl  ücretsiz ve 100 bin kontöre kadar olmak üzere kendilerine özel avantajlı  fiyatlarla bu hizmetlerden faydalanabiliyor. 

ÜCRETSİZ ŞEKİLDE GEÇİŞ YAPILABİLECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı  Erhan Adalı, Yapı Kredili KOBİ’lerin, KoçSistem iş birliği sayesinde ödeme ve  tahsilat süreçlerini hızlandırdıklarını ve maliyetlerini azalttıklarını  belirterek, "Yapı Kredili KOBİ’lere özel olarak sunduğumuz bu kampanyayla,  işlerini dijitale taşımak isteyen KOBİ’lerimizin önündeki sınırları kaldırdık.  KOBİ’lerimiz ücretsiz bir şekilde geçiş yapabilecekleri e-Çözümler sistemiyle,  fatura ve makbuzlarına her an her yerden kolayca ulaşabiliyor. Kargo maliyetleri  ve zamandan tasarruf ederken, mal sevkiyatı ve dağıtım süreçlerini de  hızlandırabiliyor. Arşiv maliyetlerini de düşüren bu sistem sayesinde gelen-giden  fatura ve irsaliyelerine ait işlemleri muhasebe programlarında otomatik  muhasebeleştirerek fatura süreçlerini de kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı. 

EKONOMİK VE HIZLI GEÇİŞ PLANI

KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci ise  KoçSistem'in, 2013 yılından bu yana geliştirdiği e-Çözümler’e geçiş yapmak  isteyen KOBİ’lere Yapı Kredi’nin öncülüğünde ekonomik ve hızlı bir geçiş planı  sunduğunu kaydetti. 

 
ÖNEMLİ AVANTAJ SAĞLIYOR

Dereci, KOBİ’lerin e-Çözümler’e erişimini kolaylaştıran kampanyaya  ilişkin şu bilgileri verdi: 

"KoçSistem e-Çözümler ürün ailemizin kolay kullanım özellikleri ve  Yapı Kredi ile birlikte oluşturduğumuz uygun ödeme şartları, böylesine zorlu bir  dönemde küçük ve orta ölçekli şirketlerin hayatını büyük ölçüde kolaylaştıracak.  Bulut ortamında veya işletmenin kendi yerinde kullanabileceği e-Çözümler,  KOBİ’lere önemli avantajlar sağlıyor. E-Çözümler; e-Fatura, e-İrsaliye, e-Arşiv  ve e-Defter uygulamalarından oluşuyor. 

Resmi belgelerini e-Çözümler ile internet ortamında anlık olarak  oluşturabilen şirketler, Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) yasal düzenlemeleri  ile uyumlu bu belgelerin ilgili mercilere gerçek zamanlı teslimini yine aynı  sistem üzerinden yapabiliyor.

Fatura konusunda sık görülen sahtecilik olaylarına  karşı önemli bir koruma sağlayan KoçSistem e-Çözümler, şirketlerin, ihtiyaç  anında belgelerine hızlı erişimini kolaylaştırıyor."

KOBİ'LER BİRÇOK FAYDA ELDE EDEBİLİYOR

Dereci, şirketlerin eskiden karmaşık işlemlerden oluşan toplu/tekli  fatura görüntüleme süreçlerini artık tek bir istek ile gerçek zamanlı  yönetebildiğini ifade ederek, zamanı ve kaynakları verimli kullanmak isteyen tüm  KOBİ’lerin, e-Çözümler’den birçok fayda elde edebildiğini kaydetti. 

Dereci, şöyle devam etti: "Örneğin, Türkiye’nin üç ayrı lokasyonunda, birbiriyle bağlantılı  şekilde çalışan veri merkezlerimiz üzerinde e-Çözümler’i kullanan yüzlerce  müşterimiz aynı zamanda CDP (Continuous Data Protection) online data koruma  teknolojisinin yüksek güvenlik duvarlarından da yararlanabiliyor. KoçSistem  e-Çözümler ile Yapı Kredili KOBİ’lerimizin küresel rekabete giden yolda yeni bir  eşik atlayacağına içtenlikle inanıyorum." 



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