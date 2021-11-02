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Yapı Kredi resmen duyurdu! Destek kredisi...

02 Kasım 2021 Salı - 10:39 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 10:39

Yapı Kredi resmen duyurdu. İmzalar atıldı. Dev banka tarafından detaylar paylaşıldı. Çiftçiler ile tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelere destek amacı ile kredi sağlanıyor. Yapı Kredi'den yapılan açıklamada yılın 9 aylık döneminde 6,9 milyar TL net kar elde edildiği açıklandı.


Yapı Kredi müşterilerine resmen duyurdu. 25 milyon euro tutarında kredi sağlandı. KrediYapı Kredi, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Bankadan yapılan  açıklamaya göre, Yapı Kredi, 2021 yılının 9 ayında ülke ekonomisine 465 milyar TL  katkı sağladı. Aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 591,2  milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin öz kaynak karlılığı yüzde 18,6, sermaye  yeterlilik rasyosu ise yüzde 16 oldu.           

Banka, yılın dokuz aylık dönemini 6,9 milyar TL karla tamamladı. Nakdi  kredilerini yüzde 19 artışla 336,6 milyar liraya taşıyan Yapı Kredi’nin, müşteri  mevduatı hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 21 artış  kaydederek 317,8 milyar TL oldu.           

"Sürdürülebilirlik alanında sektöre öncülük ediyoruz"         

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Üst Yöneticisi (CEO)  Gökhan Erün, ülke ekonomisini ve insanını kararlılıkla desteklemeyi  sürdürdüklerini belirterek, "Zorlu pandemi koşullarına rağmen, yılın ilk 9 ayında  ülkemiz ekonomisine sunduğumuz katkıyı 465 milyar TL’ye çıkardık. Yine bu dönemde  kredilerdeki pazar payımızı özel bankalar arasında yüzde 16,7’ye taşıdık. Bununla  birlikte müşteri mevduatı pazar payımız özel bankalar arasında yüzde 14,6  seviyesine geldi." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik konularında uzun yıllara dayanan gelişmiş bir  yönetişim modeli ve stratejiye sahip olduklarını vurgulayan Erün, şunları  kaydetti:     

"Yılın ilk yarısında, 962 milyon dolar tutarında sürdürülebilirlik  bağlantılı ilk sendikasyon işlemimizi yaptık. Yılın ikinci yarısında ise dünyanın  önde gelen bankalarından Bank of America ile 225 milyon avro tutarında  sürdürülebilirlik bağlantılı repo işlemi gerçekleştirdik. Son olarak, yine  sürdürülebilirlik kriterlerine bağlı 822 milyon dolarlık yeni bir sendikasyon  kredisine imza attık. Ülkemize ve Yapı Kredi’ye uluslararası alanda duyulan  güveni bir kez daha teyit eden ve 360,5 milyon dolar ve 396,5 milyon euro olmak  üzere iki ayrı döviz cinsinden sağladığımız bu kredi, dış ticaretin finansmanı  için kullanılacak. Tüm bu işlemlerde, sürdürülebilirlik alanındaki güçlü  performansımızı daha da artırmaya yönelik hedefler belirliyoruz. Böylece, Yapı  Kredi olarak gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakma sorumluluğuyla  hareket ediyoruz. Bu anlamda Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne (Science Based  Target Initiative) emisyonlarımızı azaltma taahhüdü verdik. Böylece iklim  değişikliğiyle mücadele kapsamında küresel ısınma artışını 2 santigrat derecenin,  ideal olarak ise 1,5 santigrat derecenin altında sınırlayan Paris Antlaşması’nın  hedefleri doğrultusunda çevreye katkıda bulunacağız. Ayrıca ülkemizden ‘1.5°C’ye  Yönelik İş Hedefleri’ (Business Ambition for 1.5°C) imzalayan ilk kurum olarak bu  konuda da öncü olduk."           

 "Yeşil ekonomiye geçişi destekliyoruz"       

Gökhan Erün, finans sektörünün yeşil ekonomiye geçişte önemli bir  sorumluluğu olduğunu ifade ederek, iş dünyasına sağladıkları finansman kanalları  dahil yeşil ekonomiye geçişi her alanda desteklediklerini aktardı.               

Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinde kullanılmak  üzere, bu dönemde Green for Growth Fund (GGF) ile 15 milyon avro tutarında  finansman anlaşmasına imza attıklarını hatırlatan Erün, "Ayrıca çiftçiler ile  tarımsal işletme kapsamındaki mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi amacıyla  da European Fund for Southeast Europe’dan (EFSE) 25 milyon euro tutarında kredi  sağladık. Böylece bu iki kredi sayesinde reel sektörün ihtiyaç duyduğu yeşil  finansmanı sağlayarak, sürdürülebilir iş modellerine geçişlerini hızlandırmasına  önemli bir katkı sunmuş olduk.” değerlendirmesinde bulundu.         

Erün, Türkiye'de yeşil enerjiyi teşvik etmek için yeni bir iş  birliğine imza attıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“İştiraklerimizden Yapı Kredi Leasing ve ana hissedarımız Koç  Holding’in şirketlerinden Arçelik, sürdürülebilirlik için bir adım daha atarak,  çevre dostu çatı üstü güneş enerji sistemlerine herkesin sahip olması adına  güçlerini birleştirdi. İş birliği kapsamında leasing ayrıcalıklarıyla çatı üstü  güneş enerji sistemlerine erişimi kolaylaştırdık. Son olarak, iştiraklerimizden  Yapı Kredi Portföy tarafından hayata geçirilen Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji  Değişken Fonu ile temiz ve sürdürülebilir enerjiye dikkat çekerken, her  paydaşımız için uzun dönemli değer yaratmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir finans  ekseninde yeşil tahvil, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği kredileri gibi  pek çok ürün ve hizmetimizle sürdürülebilir kalkınma için finansal çözümler  sunuyoruz." 

"Dijital çözümlerimizle müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz"           

Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, insanı merkeze alan çözümlerle  müşterilerinin hayatını dijital kanallarda da kolaylaştırmaya devam ettiklerini  kaydetti.

Erün, en güncel teknoloji ile müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak  ürün ve hizmetler geliştirmeyi sürdürdüklerini ifade ederek, "Tüm bunların  neticesinde mobil aktif müşteri adedimiz, 2021’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 22 yükseldi. Geleneksel iş yapış şekilleri, tüketici  davranışları ve beklentiler hızla değişiyor. Biz de müşterilerimizin  beklentilerine cevap verecek ve deneyimlerini zenginleştirecek çalışmalarımıza  devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

 

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