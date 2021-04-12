Yapı Kredi müşterilerine duyurdu! Flaş karar, artık...

Koronavirüs vaka sayısı 50 bini geçti. Ülke genelinde alınan tedbirlere bankalar da katıldı. Bankalar mesai saatlerinde değişiklik yaptı.Yeni mesai saatleri müşterilere SMS ile bildirildi. Mesai satlerinde değişikliğe giden bankalardan biri de Yapı Kredi oldu.
YAPI KREDİ
Yapı Kredi'den de çalışma saatlerine ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, 'Değerli müşterilerimiz, 12 Nisan 2021 Pazartesi gününden itibaren şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.30 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir." denildi.