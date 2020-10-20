Yapı Kredi harekete geçti! 12 ay ödemesiz kredi ve faiz oranları!

Bankalar harekete geçti. Sabit faizli krediler için 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı! Cazip faiz koşulları ile alınan kredinin geri ödemesi için kolaylık sağlanıyor. Yapı Kredi'den yüz binlerin yüzünü güldürecek kredi fırsatı! Yapı Kredi faiz oranları belli oldu. Sabit faizli krediler için 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı, vadesi ise 48 ay. Yeni kredi paketi sektörü canlandıracak. Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) uygun vade ve kredi faiz oranları ile başta Yapı Kredi olmak üzere 15 bankayı açıkladı. Peki, Yapı Kredi kredi başvurusu nasıl yapılır? 12 ay ödemesiz kredi şartları ve Yapı Kredi kredi faiz oranları!

Bankalar harekete geçti. Sektörü canlandıracak sabit faizli krediler için 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı sunuluyor. Turizm sektörüne nefes aldıracak uygun vade ve kredi faiz oranları ile kredi sağlayacak başta Yapı Kredi olmak üzere 15 banka açıklandı. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yeni kredi desteğini duyurdu. Peki, Yapı Kredi kredi başvurusu nasıl yapılır? 12 ay ödemesiz kredi şartları ve Yapı Kredi, kredi faiz oranları!

Türkiye Bankalar Birliği'den sektörü rahatlatacak kredi hamlesi geldi. Turizm Destek Paketi ile turizm sektörünün canlandırılması ve corona virüsün etkilerinin azaltılmadı hedefleniyor. Yapı kredi başta olmak üzere 15 banka turizm sektörüne rahatlatacak büyük kredi desteğine imza atıyor. Yapı Kredi kredi başvurusu faiz oranları da belli oldu. Yapı Kredi, kredi başvurusunda sabit faizli krediler için 12 ay geri ödemesiz kredi fırsatı sunuyor, kredinin vadesi ise 48 ay.

YAPI KREDİ'DEN 48 AY VADE İLE KREDİ FIRSATI

Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile 15 banka tarafından işletmelere 10 milyar TL kredi sağlanacak. Yeni kredi paketi ile krediler, 1 Kasım 2021 tarihini geçmemek kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak.

Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami yüzde 14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 250 baz puan olarak belirlendi. Yararlanıcı başına kefalet üst limiti 32 milyon TL ve kredi üst limiti 40 milyon TL olacak.

YAPI KREDİ 12 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ FIRSATI!

Türkiye Bankalar Birliği açıklamasında, yeni kredi paketi ile ilgili bilgi verdi. TBB'nin açıklamasında Turizm Destek Paketi'ni sağlayacak bankalar da şu şekilde sıralandı: