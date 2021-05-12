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Yapı Kredi'den flaş karar 350 liraya yükseltti

AA |  12 Mayıs 2021 Çarşamba - 13:05 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 13:05

Yapı Kredi bankasından dikkat çeken karar! Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre banka, küresel çapta tüm yaşamı etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak aldığı önlemlerle müşterilerini desteklemeye devam ediyor. Yapı Kredi, temassız ödemelerde şifresiz işlem limitini 250 TL’den 350 TL’ye yükseltti.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı  Serkan Ülgen, salgının başından bu yana müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik pek  çok tedbir ve değişikliği devreye aldıklarını belirtti.
 
Ülgen, şunları kaydetti: "Her zaman olduğu gibi pandemi döneminde de müşterilerimizin yanında  olarak onların hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Salgının henüz  başında, müşterilerimizin nakit ihtiyaçları için günlük nakit çekim limitlerini  yükseltirken, kredi kartı, banka kartı ve NFC mobil ödeme ile şifresiz temassız  ödeme limitini de 250 TL’ye çıkarmıştık. Bu değişiklikten sonra artık Yapı Kredi  kartları ile yapılan her 3 fiziki işlemden 2’si temassız ödeniyor. Şimdi yine  müşterilerimizin ihtiyaçlarını ve alışveriş alışkanlıklarını göz önünde  bulundurarak, ödeme esnasında temasın en aza indirilmesi adına 250 TL olan bu  limiti 350 TL’ye yükselttik. Kredi kartı ve banka kartında temassız işlem  cirosunda sektör lideri olarak müşterilerimizin sağlığı için temassız ödemelerin  daha da yaygınlaşması adına yaptığımız çalışmaları sürdüreceğiz."

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