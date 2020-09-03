Yapay zeka görme engellilere rehber olacak

Microsoft, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü kullanıma sundu. Türkiye'de bazı işletmelerin desteği ile birçok mağaza ve üründe kullanıma açılan uygulama, iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor.
Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasını kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.
Microsoft Türkiye Erişilebilirlik Ekibi, teknolojiyi ve yapay zekâyı kullanarak engellilerin sosyal, iş ve eğitim hayatını iyileştirmek üzere farklı çalışmalar yürütüyor. Akıllı telefonların kamerası aracılığıyla görselleri tanıyarak görme engelliler için sesli betimleme yapan Microsoft uygulaması Seeing AI, söz konusu çalışmalar arasında Türkçe versiyonuyla yüz binlerce görme engelli için hayatı daha erişilebilir kılacak önemli bir uygulama olarak dikkat çekiyor.