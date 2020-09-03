Yapay zeka görme engellilere rehber olacak

Microsoft’un görme engelliler için geliştirdiği yapay zekâ uygulaması Seeing AI, Türkçe sürümü ile hayata geçti

Microsoft, yapay zekâ ve bulut teknolojilerini kullanarak görme engellilerin gündelik hayatını kolaylaştıran Seeing AI uygulamasının Türkçe sürümünü kullanıma sundu. Türkiye'de bazı işletmelerin desteği ile birçok mağaza ve üründe kullanıma açılan uygulama, iOS kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak yüklenebiliyor.

Yapay zekâ üzerinden görsel tanıma ve betimleme teknolojisiyle çalışan Seeing AI uygulamasını kullanan görme engelliler; çevrelerindeki tüm görsel öğeleri ses yoluyla algılayabiliyor; metin okuyabiliyor, alışverişlerini daha kolay bir şekilde yapabiliyor.