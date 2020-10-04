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Yapay uydular, yeryüzünü daha "bağlantılı" hale getiriyor

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 17:57 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 17:57

Uydu teknolojisi, insanoğluna uzayı ve yeryüzünü araştırma ve gözlem yapma olanağının yanı sıra gündelik hayatta iletişiminden küresel konumlamaya kadar çok sayıda pratik uygulamayla insanların hayatını kolaylaştırıyor.


  Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitim ve iş  yaşamında internete ve iletişim teknolojilerine ihtiyacın arttığı bir dönemde,  bağlantılı bir dünyanın önemi daha belirgin hale geldi.   Sovyetler Birliği'nin 4 Ekim 1957'de ilk yapay uyduyu uzaya  fırlatmasının anısına, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla her yıl 4-10 Ekim'de  kutlanan "Dünya Uzay Haftası"nın bu yılki teması, "Yapay Uydular Yaşamı  Geliştiriyor" olarak belirlendi.
 
 Sovyet Birliği'nin "Sputnik 1" uydusunu uzaya fırlatmasından bu yana  birçok ülke haberleşmeden istihbarata, bilimsel gözlemden ulusal savunmaya, hava  tahmininden ve küresel konumlama hizmetlerine kadar farklı amaçlar için binlerce  yapay uyduyu Dünya yörüngesine yolladı.
 
 BM Uzay İşleri Ofisinin yayımladığı "Uzay Nesneleri Endeksine" göre,  bugüne dek uzaya 9 bin 869 insan yapımı nesne gönderildi. Bunlardan 6 bin 212'si  Dünya yörüngesinde konumlanırken, 3 bin 655'i Dünya'nın ötesinde yollandı veya  yeryüzüne geri döndü. 
 
 
Dünya yörüngesinde 2 bin 666 aktif uydu bulunuyor
 
  
Endişeli Bilim İnsanları Birliği (UCS) verilerine göre, halen Dünya  yörüngesinde çalışır durumda 2 bin 666 uydu bulunuyor. Bunların 1327'si ABD'ye,  363'ü Çin'e, 169'u Rusya'ya, 807'si ise diğer ülkelere ait.  Dünya yörüngesindeki yapay uyduların 1918'i yerden 160 ila 2 bin  kilometre yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'nde (LEO), 135'i yerden 2 bin ila 35  bin 786 kilometre yükseklikteki Orta Yer Yörüngesi'de (MEO), 554'ü ekvator  ekseninde nesnelerin dönüş hızının dünyanın dönüş hızına eşit olduğu yerden 35  bin 786 kilometre yükseklikteki Yer Sabit Yörünge'de (GEO), geri kalan 59'u ise  ekvatoru kesen diğer eliptik yörüngelerde konumlanıyor.  İletişim uyduları, çoğunlukla yeryüzünde aynı bölgelere sürekli sinyal  sağlamak için Dünya'nın dönüşüne göre konumunu koruyabileceği Yer Sabit  Yörünge'de bulunurken, meteoroloji ve yer gözlem uyduları daha yüksek  çözünürlükte görüntü sağlayabilmeleri için genelde Alçak Yer Yörüngesi'ne  yerleştiriliyor.
 
  
Uydular, çok farklı alanlarda faydalar sağlıyor
 
  
Meteoroloji uyduları, dünya üzerindeki en uzak noktaları için hava  tahminleri yapılmasına, hava akımlarının hareketlerinin, fırtına ve kasırga  oluşumlarının fark edilerek önlemler alınmasına olanak sağlıyor.  Yer gözlem uyduları, ormanların, su kaynaklarının ve buzul örtülerinin  zaman içindeki değişimlerinin izlenerek çevresel etkilerin analiz edilmesine,  salgın hastalıkların takibine, afetlerde zarar gören yerlerin tespit edilerek  kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yönlendirilmesine yardımcı oluyor.  İletişim uyduları, uzun mesafeli telefon görüşmelerini, canlı  yayınlarını ve internet erişimini mümkün kılarken; yeni nesil mobil  teknolojilerle bütünleşerek yerküreyi daha "bağlantılı" bir yer haline getiriyor.
 
  
 Uydu teknolojisi, 5G altyapısının bütünleştirici parçası olacak
 
 Uydu iletişimi, uzun yıllar mobil ağlardan ve karasal altyapıdan  bağımsız, müstakil bir teknoloji olarak varlığını sürdürdü. Oysa yeni nesil 5G  altyapısına uygun inşa edilen yeni iletişim uydularıyla mobil iletişimin  bütünleştirici bir parçası olmaya hazırlanıyor.  Yeni nesil iletişim uyduları, yakın gelecekte uzaydan yeryüzündeki  mobil cihazlara aktarılan sinyallerle karasal 5G altyapılarını desteklemeye  başlayacak. Böylece karasal altyapının ulaşamadığı uzak bölgelere, şehirler  arasında seyahat eden otomobillere ve taşıtlara, denizlerdeki ve okyanuslardaki  gemilere, havadaki uçaklara kesintisiz kablosuz iletişim hizmeti sağlanabilecek.
 
   Uydular için yeni uzay yarışı
 
  Teknolojinin bu yeni ufku, şimdiden uydu iletişimi için yeni bir uzay  yarışını başlatmış durumda.  Geleneksel iletişim uyduları, yarım asırdan fazla süre Dünya'ya göre  konumlarını koruyabilmek için yörüngedeki hareket hızının, Dünya'nın dönüş hızına  eşit olduğu Yer Sabit Yörünge'ye konumlandırılmıştı.  Oysa şu an yeni nesil uydular daha çok yerden 160 ila 2000 kilometre  yükseklikteki Alçak Yer Yörüngesi'ne konumlandırılıyor. Fakat bu yörünge  konumunda hareket hızı, Dünya'nın dönüş hızında daha yüksek olduğu için uyduların  konumları değişiyor ve kapsama alanları daralıyor.  Uydu iletişimine yatırım yapan şirketler ve ülkeler, Alçak Yörünge'de  iletişim sinyallerini sürekli hale getirebilmek için "takımuydu" adı verilen uydu  ağlarına ihtiyaç duyuyor.
 
 ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Starlink" adını verdiği  takımuydu projesi kapsamında, bugüne dek 300 uyduyu yörüngeye yolladı. Şirket,  Alçak Yörünge'de 30 bin uydudan oluşan bir ağ kurmayı planlıyor.   Öte yandan Amazon, "Kuiper Sistemi" adını verdiği, 3 bin 236 iletişim  uydusundan oluşacak bir ağ kurmak için ABD Federal İletişim Komisyonundan (FCC)  destek istedi. Şirket, bu ağ aracılığıyla milyonlarca müşteriye geniş bant  internet hizmeti sağlamayı amaçlıyor.  Hint Baharti Global ile İngiliz hükümetinin yatırımcısı olduğu,  Amerikalı girişimci Greg Wyler tarafından kurulan "OneWeb" şirketi de 1200  kilometredeki Alçak Yörünge konumunda 650 uydudan oluşan bir takımuydu ağı  kurmayı planlıyor.
 
  Küp uydular
 
  Öte yandan bilgisayarların ve elektronik donanımların boyutlarının  giderek küçülmesi, eski uyduların ağır ve hacimli yapılarından farklı minyatür  boyutlarda uydular yapılmasına olanak sağlıyor.  Artık küp boyutundaki küçük uydular, bilimsel gözlem, ölçüm, iletişim  ve diğer işlevleri büyük boyutlu benzerleri kadar etkili şekilde yerine  getirebiliyor.  Roketlerdeki diğer yüklere iliştirilebilen veya Uluslararası Uzay  İstasyonu (ISS) tarafından fırlatılabilen bu küçük uydular, imalatın yanı sıra  nakil maliyeti açısından da hesaplı bir seçenek olarak değerlendiriliyor.

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