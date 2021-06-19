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Yapan yandı! Resmen duyuruldu, cezası 500 liradan başlıyor...

AA |  19 Haziran 2021 Cumartesi - 13:10 | Son Güncelleme : 19 06 2021 - 13:10

Turizm merkezi Kapadokya'da bölgenin yapısını bozan veya Kapadokya Alanı Hakkında Kanunu ihlal edenlere 500 lira ile 200 bin lira arasında değişen miktarlarda ceza uygulanacak.


Kapadokya Alan Başkanlığının Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlanan "Kapadokya Alanı Hakkında Kanuna Göre Verilecek İdari Para Cezalarına  Dair Yönetmeliği" ile bölgede ceza uygulanacak fiiller ile ceza miktarları belirlendi.
 
Yönetmeliğe göre, Kapadokya alanının tarihi ve kültürel değerleri ile  jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunmasına ve  yaşatılmasına yönelik alınan tedbirlere aykırı fiiller için 50 bin ile 200 bin,  alanın mevcut durumunu bozmayan ve yapısal uygulamalar içermeyen konulara ilişkin  belirlenecek tedbirlere aykırı fiiller için ise 500 lira ile 5 bin lira arasında  idari para cezası verilecek.
  
Orman, Çevre, Kara Avcılığı ve Su Ürünleri kanunlarında yasaklanan  fiillerin Kapadokya alanı sınırları içerisinde işlenmesi halinde bu kanunlarda  tanımlanmış idari para cezaları iki misli artırılacak. Bir fiil ile birden fazla  aykırılığın işlenmesi halinde bu aykırılıklara ilişkin en ağır idari para cezası  uygulanacak.

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