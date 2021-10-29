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Yanlış tüketilen bitki çayları şifadan çok zarar veriyor

AA |  29 Ekim 2021 Cuma - 13:45 | Son Güncelleme : 29 10 2021 - 13:45

Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hastalıklardan korunmak isteyenlerin kullandığı bitki çaylarının, dikkatli tüketilmemesi halinde sağlığı tehdit edebileceği belirtildi.


Sonbaharla birlikte sıcaklıkların düşmesiyle bağışıklığını desteklemek  isteyenlerin bitki çaylarına talebi arttı.
 
Mevsimsel hastalıklara karşı kendini korumak isteyenler ya da fazla  kilolarından kurtulmaya çalışanlar, aktarlarda yoğunluk oluşturuyor.
 
Hem salgın hem de mevsim koşulları nedeniyle bitki çaylarına ilgi  gösterenler, en çok ıhlamur, ada çayı, rezene, yeşil çay, papatya, lavanta,  biberiye, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi bitkileri talep ediyor. Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhan Ünüsan, AA  muhabirine, doğru tüketilmeyen bitkilerin insan sağlığını tehdit edebileceğini  söyledi.
 
Gencinden yaşlısına, hamilelerden bebeklere her yaşta bitkisel çay  tüketildiğini belirten Ünüsan, kulaktan dolma yanlış bilgilerle çok fazla  karşılaştıklarını dile getirdi.
 
"Bitkisel çaylar masum değildir"
 
Bitkisel çayların da ilaçlar kadar dikkatli tüketilmesi gerektiğini  vurgulayan Ünüsan, "Her ne tüketiyorsak doğru kaynaktan bilgi almamız gerekiyor.  Şimdi herkes internete başvuruyor ama orda da doğru bilgi kadar yanlış bilgiler  de var. Kaynağına inip güvenilir mi bilmek lazım. Ayrıca tüketilen dozaja çok  dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.
 
Birçok ilacın bitkilerden yapıldığını anımsatan ve yanlış bitki çayı  tüketmenin, yanlış ilaç tüketmek kadar zararlı olabileceğine dikkati çeken  Ünüsan, şöyle konuştu: "Mesela ada çayını hamileler ve emziren annelerin kesinlikle  tüketmemesi gerekiyor. Çünkü hormon seviyelerinde farklılıklara neden oluyor.  Osteoporoz, kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi teşhisler konulmuş ya da ilaç  kullanan kişilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bilinmeli ki bitkisel  çaylar masum değildir. Çünkü içinde etken maddeleri vardır. Zaten çoğunlukla  ilaçlar da bitkilerden yapılır. Dolayısıyla tükettiğimiz bitkilerin,  kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebileceğini de unutmamak gerekiyor."
 
"İlaçlarla aynı hassasiyette tüketmeliyiz"
 
Ünüsan, bitkilerin hazırlanış yöntemlerine göre olumlu ya da olumsuz  etkileri görülebileceğini, bazılarının demlenerek, bazılarının da kaynatılarak  tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Doktorların verdiği ilaçlara bile şüpheyle yaklaşanların bitki  çaylarını hiç düşünmeden tüketebildiğini kaydeden Ünüsan, şöyle devam etti: "Ebeveynlerden veya çevreden gelme alışkanlıklar nedeniyle bitkileri  sorgulamadan tüketebiliyoruz. Doktorlarımızın verdiği ilaçları kullanırken sabah  mı akşam mı, aç mı, tok mu, günde kaç tane, bunların hepsine dikkat ediyoruz.  Nasıl herkes her ilacı kullanamıyorsa veya ilaç kullanırken son derece dikkat  ediyorsak, bitkileri tüketirken de aynı hassasiyeti göstermeliyiz. Eskiden  komşudan ilaç alma alışkanlığı vardı. Bunun son derece azalması nasıl memnuniyet  vericiyse, özellikle kurutulmuş bitkileri kullanırken, çaylarını yaparken de çok  dikkatli olmalıyız. Mutlaka uzmanlardan, aromaterapistlerden, fitoterapistlerden,  eczanelerden veya diyetisyenlerden yardım almalıyız."

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