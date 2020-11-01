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Yanındaki bina yıkıldı! Çocukları...

Yanındaki bina yıkıldı! Çocukları... İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan ofisinin hemen yanındaki binanın yıkılmasıyla panik yaşayan İzzet Yıldızhan, depremi derinden hissetti.
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