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Yanıltıcı maske ve dezenfektan tanıtımlarına ceza

AA |  11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 12:52

Reklam Kurulu, bu yılın ocak-ağustos döneminde görüşülen 1306 dosyadan 1168'i ilgili mevzuata aykırı bulurken, 250 dosyaya 20,9 milyon liralık idari para cezası uyguladı. Başvuruların en yoğun olduğu sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri reklamlarına yönelik yürütülen inceleme kapsamında ise 721 dosyadan 687'i mevzuata aykırı bulundu.


Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kuruluna, tüketicileri  aldatıcı veya ilgili mevzuata aykırı ticari reklamlarla ilgili olarak,  tüketiciler, kurum ve kuruluşlar, rakip firmalar başvuruda bulunabiliyor, Kurul  re'sen inceleme de başlatılabiliyor. Reklamlar, Kurul tarafından  değerlendirilerek ilgili mevzuat uyarınca yaptırım kararı alınıyor.
 
AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, Reklam Kurulu, bu  yılın ocak-ağustos döneminde 1306 dosyayı görüştü.
 
Bu dosyalardan 1168'i ilgili mevzuata aykırı bulundu. Aykırı bulunan  1168 dosyanın 928'ine durdurma cezası, 240'ına ise idari para ve durdurma  cezaları uygulandı. Uygulanan idari para cezası miktarı 20 milyon 891 bin 656  lira oldu.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tıbbi malzemeler ile  gıda ürünleri ve temizlik malzemelerine yönelik yoğun talep nedeniyle Reklam  Kuruluna yapılan başvuruların büyük bölümü gıda, sağlık, kozmetik ve temizlik  ürünleri sektörlerinde yoğunlaştı. Dezenfektan, maske, kolonya ve takviye edici  gıda ürünleri de şikayete en fazla konu olan ürün gruplarını oluşturdu. Ağustos  ayı itibarıyla sağlık, gıda, kozmetik ve temizlik ürünleri sektörlerinde 721  dosya görüşülürken, bu dosyalardan 34'ü mevzuata aykırı bulunmadı. Aykırı bulunan  687 dosyadan 515'ine durdurma cezası, 172'sine 15 milyon 506 bin 333 lira idari  para ve durdurma cezaları uygulandı.
 
Salgın sürecinde talebin arttığı bu sektörlere ilişkin yürütülen  incelemeler devam ederken, Kurul tüm başvurular titizlikle inceleniyor.
 
Bu arada, bu yıl indirimli satışlarda yaşanan aldatıcı uygulamaların  önüne geçilmesi için de yoğun faaliyet programı yürütülüyor.
 
Bakanlık tarafından, Kovid-19 sürecinde artan sosyal medya reklamları  göz önünde bulundurularak sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari  reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin yürütülen incelemelerde esas teşkil  etmek üzere "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve  Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" yayınlanmıştı. Söz konusu kılavuz ile  sosyal medya etkileyicileri tarafından yapılan ticari reklam ve uygulamalar  hakkında reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile  ilgili tüm kişi, kurum, kuruluşlara yol göstermek amaçlanmıştı.
 
Gramaj hilesine karşı 18 bin 860 ürün denetlendi
 
Diğer taraftan, ürünlerin gramaj, adet ve benzeri ölçü birimlerinin  azaltılmasına rağmen ambalajında renk, tasarım ve boyut olarak herhangi bir  farklılaştırma yapmadan ürün birim fiyatlarının artırılması ve böylelikle ürün  fiyatlarında zımni olarak artış yapılması uygulamalarına yönelik olarak Ticaret  İl Müdürlükleri tarafından yürütülen denetimler kapsamında ülke çapında toplam 2  bin 44 işyerinde 18 bin 860 ürünün denetimi yapıldı. Denetimler sonucunda yapılan  tespitlere ilişkin Reklam Kurulu tarafından incelenmek ve karara bağlanmak üzere  üretici firmalardan bilgi, belge ve açıklamalar talep edilmeye başlandı.

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