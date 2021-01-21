Yanı başına gökten servet düştü! Milyonluk fiyat biçtiler

Sinop'ta yaşanan olayda tarlasında gezen adamın yanına göktaşı düştü. Eğilip baktığında siyah bir taş olduğunu gören Durmuş Yalçın, yaşadığı durum karşısında şaşırdı. Taşı almaya kalktığında ise elini yaktı. Ertesi gün tekrar gittiğinde 10 parça taş buldu. Yalçın, milyonluk değer biçilen taşlar için şimdi alıcı arıyor.

Sinop’ta tarlasında gezerken yanına göktaşı düşen Durmuş Yalçın (64) milyonluk değeri olduğunu öğrendiği taşlar için alıcı arıyor.

Taşları nasıl bulduğunu anlatan Durmuş Yalçın, “Sanayinin yanında ufak bir arazim var. Bir gün akşama doğru gezmeye diye gittik. Akşam ormandan çıkıp ev tarafına geleceğimiz sırada bir patırdama oldu etrafımda. Bir şey yuvarlandı önüme doğru.

Eğildim baktım siyah bir taş. Allah Allah bu nereden geldi diye elime alayım derken elimi yaktı. Baktım sıcak olduğunu anladım. Hatta bir tane daha arka tarafına doğru düşünce, ben gökten düştüğünü anladım. Biz hemen tarlayı terk ettik. Ertesi gün gittiğimde orayı ara burayı ara 10 parça taş buldum. Belki yine vardır çalılıkların içerisinde ama ben bu kadar buldum. Oraya sor buraya sor birkaç yere bunları danıştık. Resimlerini çektik çocuklar sosyal medyadan paylaştı” dedi.