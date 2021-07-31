Yangınlarla ilgili son dakika gelişmesi! Sabotaj iddiası... İşte son durum...

Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye devam ediyor. Antalya’nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki orman yangınları sürerken bazı mahallelerde yeni yangınlar çıktı. Farklı noktalarda başlayan yangınlar hızla büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Öte yandan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İşte orman yangınlarıyla ilgili dakika dakika tüm gelişmeler...

Antalya’da Manavgat merkeze 30 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda geçen çarşamba günü saat 12.00 sıralarında dört farklı noktada çıkan yangında dün üçüncü gün geride kaldı. 29 Temmuz ’da 00.30 sıralarında Akseki ilçesinin Kepezbeleni Mahallesi’nde çıkan yangın da dün devam etti.

Manavgat’ta yangın altı farklı noktada sürdü. Gece boyunca söndürme çalışmaları yürütülen Saraçlı, Sevinç, Yaylaalan, Tilkiler, Yavrudoğan Kırlı mevkii ve Gebece’deki yangınlara, günün ağarmasıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı. Yangının kontrol altına alındığı Evrenseki Kalemler, Yeniköy Şişeler, Evrenler Yavşı, Çubukören Bucakşıhlar, Oymapınar Karaca , Güzelyalı Selimli, Kirtensülek Ulukapı ve Demirciler Karaöz mevkilerinde ise soğutma çalışması yapıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik bölgesi Ölüdeniz'in Ovacık mevkiinde orman yangını çıktı. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Öte yandan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.

Ölüdeniz Mahallesi Ocakköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına ekipler, karadan müdahale etti. Yöre halkı ile tatilciler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Uzun uğraşlar sonucu yangının kontrol altına aldığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Ovacık bölgesinde şu an yangın kontrol altına alındı. Tüm yurttaşlarıma ve can hıraş çalışan bütün personellere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MOLOTOF KOKTEYLİ ATILDIĞI İDDİASI

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Ölüdeniz mahallesinin Ovacık Mevkii'ndeki orman yangınını 4 kişinin molotof kokteylleri ile çıkardığı yönünde iddialar olduğunu söyledi. Başkan Karaca, Türkiye'nin 66 noktasında orman yangınlarının devam ettiğini belirterek, "Yangınların sabotaj olduğunu düşünüyoruz. Buradaki yangını 4 kişinin molotof kokteyler ile çıkardıklarını söyleyenler oldu. Etraf çevrildi ve şüphelileri arama çalışması sürüyor. Oteller bölgesinde yangın kontrol altına alındı. Alevler Kayaköy mahallesine doğru ilerliyor. Gece olmasından dolayı helikopterlerin müdahale etmesi mümkün değil. Yangını söndürmek için herkes canla başla mücadele veriyor. Bir daha bu üzücü olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" dedi. Öte yandan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir vatandaşın dumandan etkilendiği ve olay yerindeki ambulansta müdahale edildiği öğrenildi.

BİR YANGIN DAHA

Poyrazın da azalmasıyla sabah saatlerinde yangının etkisi azaldı ancak bu kez de ilçenin kuzeyindeki Salur Mahallesi’nde yangın başladı. Altı farklı noktada ormanlık alanda başlayan ve hızla büyüyen yangın, mahalle merkezindeki evlere doğru ilerledi. Bir ev alevlerin arasında kaldı. Yangın, helikopterlerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Alevlerden geriye tamamen yanan ormanlık alan kaldı.

Manavgat’taki yangınlar öğlen saatlerinde de İbradı yolu üzerindeki Sevinç Mahallesi’ne ulaştı. Dağların arasında kalan mahallenin etrafındaki ormanlık alana sıçrayan alevler, mahallenin camisini ve birçok evi küle döndürdü.

Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortagonuş Mahallesi’nde önceki gün başlayan yangın, yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar geldi. Sarp ve kayalık bölgeden yerleşim yerlerine doğru inen alevlere müdahale için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. 10 evin yandığı bölgede oturanlar jandarma ekipleri eşliğinde hayvanlarıyla birlikte tahliye edildi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yeniköy Mahallesi’nde ise yaşlı bir Alman vatandaşı ölümden döndü. Dumandan etkilenip bayılan ve ismi öğrenilemeyen yerleşik Alman vatandaşının yardımına bölgeye erzak taşıyan Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı orman işçisi Ali Karaoğlan koştu. Yol kenarında baygın yatan Alman vatandaşını gören Ali Karaoğlan (44), ilk müdahaleyi yapıp zehirlenmeye karşın ayran içirdi. Yerleşik Alman’ın ayakkabılarını almadan villasından ayrıldığı, ellerinde ve kafasında yanık izleri olduğu görüldü.

Tilkiler köyünde oturanlara yardım götüren dört esnafın aracı da yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı. Alevlere rağmen bir süre ilerleyen dört arkadaş, yolun tamamen kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Ormanlık alandan sıçrayan kıvılcımlar ve yanan ağaç parçaları araçlarının üzerine düştü. Büyük tehlike atlatan dört esnaf, geri dönüp hızla bölgeden uzaklaşarak ölümden döndü.

ÇAM ORMANI YANDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde ormanlık alanda da dört farklı noktada yangın çıktı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle bazı evlerdeki kişiler tahliye edildi. Yangın, üç noktada kontrol altına alındı. Tek noktada devam eden yangına da müdahalenin sürdüğü belirtildi. Yangın nedeniyle şu ana kadar 300 hektar çam ormanı zarar gördü.

Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi’nde devam eden yangın, rüzgarın etkisiyle Hocaköy Mahallesi’ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştı. alevler nedeniyle mahalle tahliye edildi.

EKİPLERE SU TAŞIRKEN YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yangında yaşamını yitiren Şahin Akdemir’in (25) yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi.

İçmeler Mahallesi’nde önceki gün bölgeden ayrılmaya çalışırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir yaşamını yitirdi. Akdemir’in sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraflar yürek burktu. Turizm sektöründe çalıştığı belirtilen Şahin’in, yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını öğrenildi.

Akdemir’in sosyal medya hesabından yangın bölgesinden paylaştığı video paylaşarak “Su taşımaya devam. Yangıncılara su taşıyacağız yine. Allah hayırlarımızı kabul eylesin” yazdığı görüldü. Akdemir’in bir ay önce de Görkem Hasdemir’in şehit olduğu Marmaris orman yangınında gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

'VATAN İÇİN VARIM'

Akdemir’in babası Ali Akdemir (51), oğlunun hayırsever, yiğit birisi olduğunu söyledi. Oğlunun yaklaşık 10 gün önce çıkan orman yangınını söndürmeye çalışan ekibe de su ve ayran götürdüğünü anlatan Akdemir, şunları kaydetti: “Dün de müdürlerine söyleyip, su ve ayran götürmeye gitti. Fedakardı, vatanı için her şeyi severek yapıyordu. ‘Ölüme kadar giderim baba, ormanlar, hayvanlar yanıyor, insanlar rezil oluyor. Ben vatanım için varım’ demişti. ‘Hakkari’de terörle mücadele ettim, burada yangına gereken müdahaleyi yaparım’ demişti. Yüksekova’da askerlik yaparken mayın patlamasından dolayı hafif yaralanmıştı. 2018’de trafik kazası da geçirdi, onlara direndi ama dün şehit oldu.” Anne Saniye Akdemir (50) de, “Ne söylesem ‘tamam anne’ der hemen yapardı. Bana çok düşkündü” dedi.

Muğla Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Şahin Akdemir’in cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, tören için Sazak Merkez Camii’ne götürüldü. Akdemir’in cenazesi, daha sonra Gedik Mezarlığı’nda toprağa verildi.