Yangınlarla ilgili son dakika gelişmesi! O detay ortaya çıktı, tamamen...

Yangınlarla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsılıyor. Yangınlarda şu ana kadar 3 kişi yaşamını yitirirken, 138 kişi de yaralandı. Öte yandan Bakan Pakdemirli, THK uçaklarıyla ilgili çıkan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı. Azerbaycan ve Ukrayna'dan ise Türkiye'ye destek için uçaklar havalandı. Marmaris Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde ise yangının şiddetini artırması üzerine yol ulaşıma kapandı.Öte yandan Pakdemirli, 66 orman yangınının kontrol altına alındığını, 13 yangına müdahalenin sürdüğünü duyurdu. İşte Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınlarıyla ilgili dakika dakika tüm gelişmeler...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Ekipler, yangın söndürme helikopterlerinin de desteğiyle yangının Marmaris'in Hisarönü Mahallesi'ne yaklaşmaması için emek harcıyor. Gelen son dakika bilgisine göre de Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolunun ulaşıma kapatıldığı belirtildi.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi. Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

KARAYOLU ULAŞIMA KAPATILDI

Gelen son dakika bilgisine göre, Marmaris-Datça yolu Yeşilbelde mevkiinde karayolu ulaşıma kapatıldı.

BAZI OTELLER BOŞALTILDI

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

OSMANİYE MAHALLESİ'NDE ZARAR BÜYÜK

Muğla'nın Marmaris ilçesinde havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü orman yangınından en çok etkilenen mahallelerden biri Osmaniye oldu. Osmaniye'de 25 hane, 45 ahır kullanılamaz hael gelirken, 600 arı kovanı zarar gördü, 75 küçükbaş hayvan öldü. Yangında evi, arı kovanları zarar gören mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Songül Şahin (44), "Yetkililerin buraya gelip halimizi görmesini istiyorum. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ile alevlerden kendimi kurtardığıma şükrediyorum" diyerek gözyaşı döktü. Songül Şahin'in eşi Mustafa Şahin ise, "Afyonkarahisar'da arı kovanlarımın başında beklerken yangın haberini aldık. Zaman kaybetmeden Osmaniye'ye geldik. Sadece 5 keçi ile 2 ineğimiz kurtuldu. Evimiz, ahırımız, yiyeceğimiz ve samanımızı kaybettik. Şebeke suyumuz ve elektriğimiz de kesildi" dedi.

İKİ BÖLGEDE YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Muğla Bodrum Güvercinlik yangını kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Antalya Manavgat ’ta önceki gün 4 noktadan başlayan orman yangınları devam ediyor. Üç vatandaşın hayatını kaybettiği yangınlar Manavgat’ta ilk çıkış noktasından yaklaşık 40 kilometreye kadar ulaşarak geniş bir havzayı etkiledi. Yangında alevlerin ulaştığı mahalleler tahliye edildi. Manavgat’ta önceki gün öğle saatlerinde Yeniköy, Sarılar, Baraj ve Gebeci bölgelerinde başlayan yangın, hızla ilerledi. Gece şiddetli poyrazın etkisiyle kilometrelerce yol kat etti. Alevler Ulukapı Sülek Mahallesi’ne ulaştı. Yangının ilk çıktığı noktaya 25, Manavgat merkeze dört kilometre uzaklıktaki mahallede alevlerin ortasında kalan evlerdeki vatandaşları jandarma ekipleri sirenle uyarıp tahliye etti. Bazı çiftçiler, hayvanlarını önüne alarak mahalleden ayrıldı. Alevlerin gökyüzünü kızıla boyadığı kentte ise otomobilleriyle yangından kaçan vatandaşlar, mahalle girişinde ve Manavgat merkeze yakın bir noktada bekletildi. Mahalle sakinleri yanan evlerini gözyaşlarıyla uzaktan izledi.

77 BAĞIMSIZ BÖLÜM

Tüm bu yangınlarla 3 uçak, 38 helikopter, 472 arazöz ve toplamda tüm kurumlardan katılan 4 bin personelle mücadele edildiğini belirten Pakdemirli, 150 büyükbaş, 1000 küçükbaş hayvan ile 6 bin dekar tarım arazisi ve ağırlıklı muz serası olmak üzere 500 dekar serada zarar tespit edildiğini söyledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da “Manavgat’ın Evrenseki, Kalemler, Yavrudoğan, Çolaklı ve Yeniköy mahallelerinde 76 yapı, 155 bağımsız bölüm incelendi. 77 bağımsız bölümün yanarak acil ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespiti yapıldı” dedi.

ADANA'DA 12 KİŞİ KURTARILDI

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi’nde önceki akşam 19.45’te ormanlık alanda çıkan yangının söndürme çalışmaları sürerken gece yarısı Aladağ ilçesi Topallı Mahallesi’nde de orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın İmamoğlu ilçesindeki Otluk Mahallesi’ne de sıçradı. Bölgeye çok sayıda helikopter, arazöz ve Orman Genel Müdürlüğü’ne ait insansız hava aracı (İHA) sevk edildi.