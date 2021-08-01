Yangınlarla ilgili son dakika gelişmesi! Başkandan flaş çağrı: Derhal terk edin...

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kritik uyarılar art arda geliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise yangınlardaki son durumu açıkladı. Çok dikkatli olunmalı, nem oranı yüzde 10’a düşüyor. Söndürme çalışmaları için tüm ekipler sahada ve son teknoloji kullanılıyor. Son üç dört günde çok fazla yangın çıktığını belirten Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor" dedi. Öte yandan Muğla'nın Bodrum ilçesini saran alevler, maalesef Çökertme'ye sıçradı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yaptı.

Türkiye'yi yasa boğan orman yangınlarında son durumu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli paylaştı.

Öğle saatlerinde Twitter hesabında bir paylaşım yapan Pakdemirli, "An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli'nin paylaşımında yer alan grafikte, 111 yangının kontrol altına alındığı belirtilirken, 3 ilde 6 yangına müdahale çalışmalarının sürdüğü vurgulandı.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: GÜZELBAĞ'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Gündoğmuş'taki rüzgarın etkisiyle Alanya ilçesi Güzelbağ ve Bayır mahalleleri ile Susuz Yaylası'na sıçrayan yangına, ekipler havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Dün tahliye edilen bölgelerden Güzelbağ ve Bayır mahallelerinin ormanlık alanlarındaki yangın, bugün kontrol altına alınırken, Susuz Yaylası'ndaki alevleri söndürme çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 bin 500 kişinin yaşadığı Güzelbağ'da yangının kontrol altına alındığını söyledi. İlçede yangının etkili olduğu tek yerin şu an için Susuz Yaylası olduğunu belirten Yücel, "Güzelbağ ormanlık alanında etkili olan yangının tekrar alevlenmemesi için soğutma çalışmaları sürüyor. Hava şartları nedeniyle 'kontrol altına alındı, söndürüldü' dediğimiz yangınlar tekrar alevlenebiliyor. O yüzden konuşmak için erken" dedi.

Öte yandan alevlerin büyük hasar verdiği Bayır Mahallesi'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Alanya Belediyesine bağlı yetkililer, hasar tespit çalışmalarına başladı.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

MANAVGAT'IN SIRTKÖY MAHALLESİ'NE HAVADAN MÜDAHALE

Manavgat ilçesinde öğle saatlerine doğru ormanlık alandaki yangın ilerleyerek Sırtköy Mahallesi'ne kadar geldi. İkametlere sirayet eden yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Karadan müdahale eden ekipler yeterli olmayınca havadan da bir uçak ve çok sayıda helikopterle alevlere su bırakıldı. Birçok binanın yangın nedeniyle hasar gördüğü dikkati çekerken, alana gelen kepçeler de zarar gören yerleşim yerlerinin yıkımına başladı. Sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri de ekiplerin çalışmalarına destek verdi.

MARMARİS VE KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINDA SON DURUM

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye , Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

GÖNÜLLÜLER SEFERBER OLDU

Kızkumu mevkiindeki evleri tehdit eden alevlerin önünü kesmek için ekiplerin yanı sıra Marmarisli gönüllüler de müdahale etti. Birçok genç, ellerine kazma ve kürek alarak kuru otları kazırken, bazıları da yorulan orman işçileri ile itfaiye erlerinin ellerindeki hortumları alarak, onların direktifleri doğrultusunda alevlere su boşalttı.

YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Marmaris’teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından geçişe kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, bu yolları kullanmak zorunda olan vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.

MANAVGAT'TA ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür süren orman yangınında Kalemler Mahallesi'nde bir çift evinde ölü bulundu. Fahri Yiğitokur ve eşi Alman asıllı Andrea Hartmann Yiğitokur'un ağır hasar gören evlerinde cansız bedenlerine ulaşıldı.