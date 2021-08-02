Yangınlarda son durum! Yangını kim çıkardı, yangınları kim üstlendi? Yangınlar kontrol altına alındı mı, devam ediliyor mu, yangında kaç kişi öldü?

Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan orman yangını 5 gündür devam ediyor. Marmaris’teki yangın Hisarönü ve Orhaniye mahallesinde devam ederken, Muğla’da da 3 ayrı noktada söndürme çalışmaları sürerken can kaybı 8’e yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı yangınlarda son durumu açıklarken, İzmir'de askeri kışla yakınındaki alanda yangın çıkarmaya çalışan 2 kişinin nöbetçilerin müdahalesi üzerine kaçtığını aktardı.

Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınları ve söndürme çalışmaları beşinci günde. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli devam eden yangınlarla ilgili bilgi verdi. Bakan Pakdemirli, 32 ilde 119 yangın kontrol altına alındığını 3 ilde ise 7 yangının devam ettiğini bildirdi. Öğle saatlerinde Twitter hesabında bir paylaşım yapan Pakdemirli, "An itibariyle devam eden yangınlara 13 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 1 insansız helikopter, 708 arazöz ve su tankeri, 120 iş makinası ile yaklaşık 4800 personel müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

YANGINLARDA SON DURUM (YANGINLAR SÖNDÜRÜLDÜ MÜ, DEVAM EDİLİYOR MU?)

8 YANGIN DEVAM EDİYOR

Yangınlara ilişkin bilgi veren Pakdemirli, “28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. Muğla’da 6 mahalle boşaltıldı” dedi.

Pakdemirli, “Muğla'da vatandaşlarımızdan bazı serzenişler duyuyorum. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 93 itfaiye, 55 ambulans, bin 457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız semalarda istediği sıklıkta o araçları göremeyebilir ama dediğim gibi 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarında belediyelerin katkılarının olduğunu belirterek, "Ancak ben belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım. Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine maalesef zarar getirdi. Bu anlamda siyasetten ari bir çağrıdır. Onu da ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gece yarısı itibariyle yangınlardaki son durumu tablo halinde paylaştı.

Pakdemirli, Son beş günde 32 ilde 119 yangının kontrol altına alındığını belirtti, 3 ilde 7 yangının ise devam ettiğini aktardı.

Bakan’ın paylaştığı tablo şöyle:

MİLAS BELDİYE BAŞKANI “SABAHTAN BERİ FERYAT ETTİK”

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Çökertme'deki yangına ilişkin son durumu sosyal medyadan "Sabahtan beri feryat ettik, hava desteği dedik, hepimiz söyledik çırpındık. Anlatamadık ya da anlaşılamadık. Gelin şimdi ziyaret edin bakalım ne hale gelmiş güzelim Çökertme" sözleriyle anlattı.

Tokat, akşam saatlerinde ise, "Ne yazık ki tüm çabalarımıza rağmen Çökertme yanıyor. Saat oldu ne helikopter var ne uçak. Yol kapanıyor derhal Çökertme’yi terk edin" paylaşımını yapmıştı.

MİLAS'TA 6 MAHALLE TAHLİYE EDİLİYOR

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozalan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Mahalleler tahliye ediliyor.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINI, YERLEŞİM YERİNE KADAR ULAŞTI

Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.

Bölgedeki evler boşaltıldı. Vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.

Marmaris ilçe merkezindeki Armutalan Mahallesi'nin ormanlarla çevrili Sekine Evren, Sinan Mevki ile 438 sokak üzerindeki evler yangının 1 kilometre yaklaşmasıyla tedbir amaçlı tahliyeye başladı. Saat 17.30'dan itibaren polis ve zabıta megafonlarla, çevre camilerden ise evlerin tahliyesi için anonslar yapıldı. Lüks villa ve sitelerle çevrili 3 sokakta bulunan 400 hanenin bir kısmı uyarıları dikkate alarak tahliyelerini yaptı. Gerekli eşyalarını yanlarını alan mahalleli araçlarına binerek ilçe merkezine gitti. Bazı vatandaşlar da kadın ve çocukları ilçe merkezine göndererek kendileri beklemeye başladı.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI ARAS: CEHENNEMİ YAŞIYORUZ

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cehennemi yaşıyoruz. Burada zaten karadan müdahale imkansız" ifadelerini kullandı.

MANVGAT’TAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangınlarına gün içinde havadan yoğun müdahale devam ediyor.

İlçedeki Ulualan mevkisinde kurulan Manavgat Yangın Yönetim Merkezi alanında, yangına müdahale etmek için hava araçları hazır bekletiliyor.

Pilotlar ve ekipleri, günün ağarmasıyla hava araçlarının başına geçerek gerekli bütün hazırlıkları tamamlıyor.

Alevleri söndürmek için su tankları, yangın bölgesine en yakın su kaynağı olan deniz, gölet, baraj ve havuzdan dolduruluyor.

Ardından uçak ve helikopterler gün içinde birçok iniş kalkış yaparak yangına müdahale ediyor.

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI: GÜZELBAĞ'DAKİ YANGIN TEKRAR BAŞLADI

Havadan ve karadan müdahaleyle gündüz saatlerinde kontrol altına alınan Güzelbağ'daki orman yangını akşam saatlerinde tekrar başladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada, Güzelbağ'ın üst bölgelerinde, akşam saatlerinde yangının yerleşim yerlerine yaklaştığını söyledi.

Tehlike nedeniyle yeniden tahliye kararı verildiğini belirten Yücel, "Tahliye kararıyla evlerini boşaltmak zorunda kalan ve kalacak yeri olmayan vatandaşlar için Güney Hüddoğlu Düğün Salonu, Nebahat Şifa Öğrenci Yurdu ve Oba Kız Öğrenci Yurdunu hazırlattık. Vatandaşları, belediye otobüsleri, tır ve kamyonlarla riskli bölgeden uzaklaştırıyoruz. Ayrıca, yangın bölgesindeki tüm hayvanlar da belediye araçlarıyla güvenli alanlara taşınıyor." dedi.

Yücel, yangını söndürmek için ekiplerin bütün gün havadan ve karadan müdahalede bulunduğunu, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Büyük bir felaketle karşı karşıya olunduğunu vurgulayan Yücel, "Gündüz kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden büyüdü. Yangın bir türlü tam olarak söndürülemiyor. Can kaybı yaşanmaması için hem insanlarımızı hem de bölgedeki tüm hayvanları belediye araçlarımızla güvenli bölgeye taşımak zorunda kaldık." ifadelerini kullandı.

KAVAKLIDERE KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Kavaklıdere'de çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

MUĞLA'NIN SEYDİKEMER ve MENTEŞE İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Arifler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda yangın söndürme aracıyla müdahale ediliyor. Yangının yerleşim bölgesine yakın olması nedeniyle vatandaşlara, dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Menteşe'nin Sungur Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, saat 18.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 1 uçak ile havadan, 2 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek oluyor.

GÜNDOĞMUŞ’TA YERLEŞİM YERLERİ İÇİN TEHLİKE

Antalya'da çıkan yangınlardan Manavgat ve Gündoğmuş dışındaki yerler kontrol altına alındı. Manavgat’ta Sırtköy, Gündoğmuş’ta ise Ümütlü, Senir mahalleleri tahliye edildi. Ormanlık alanlardaki yangının rüzgarın etkisiyle hızla ilerlediği görüldü. Ümütlü Mahallesinin çukurda kalması nedeniyle dumanının bölgeyi tamamen kapladığı ve bu nedenle mahalle tahliye edilirken, girişler ise yasaklandı.

Gündoğmuş’taki yangını söndürmek isteyen itfaiye ekipleri de yoğun duman ve gece olması nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Ümütlü Mahallesine gitmek ve yangının mahalleye yaklaşması halinde müdahale etmek isteyen vatandaşlara, güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Yoğun dumanın insan sağlığını tehlikeye atacak boyuta geldiğini belirten jandarma ekipleri, mahalle girişini kapattı.

Ayhan Faruk Fişne, duman nedeniyle 10’u itfaiye personeli olmak üzere 20 kişinin kısa süreliğine mahalle içinde mahsur kaldığını belirtti. Fişne, "Alev geldiği anda biz kaçtık. Arkadaşlarımız kaldı. 20’ye yakın kişi vardı. Biz girip kurtardık" dedi.

Alevlerin nasıl yayıldığını anlatan Ayhan Ünal ise "Alevler etrafımızı sardı. Sonra girip çıkarıldı insanlar" diye konuştu. Alevler bölgeyi tehdit etmeye devam ediyor.

Mahalle halkından Mustafa Yılmaz, nişanlısıyla birlikte yangının çıktığı bölgeye yakın zeytin ağaçlarını suladıktan sonra dönüşte uzaktan iki kişiyi gördüklerini ileri sürdü.

Yangınla ilgili ihbarda bulunduğunu da belirten Yılmaz, şöyle dedi:

"Biz nişanlımla beraber zeytini suladıktan sonra dönerken yerde küçük bir ateş gördük. Nişanlım acaba bu nedir diye bakalım dedi. Oraya bir baktık iki kişi, sadece görüntü olarak var simaları yok. Sonra orada bir sera var, görevli arkadaş vardı hemen burası yanıyor galiba, hemen kimi arayacaksak arayalım dedi. Biz hemen yangın ihbarı aradık. Onlar da oranın sahibini aradı. Sonra köylüye haber verdik, buraya geldik. Şahsın yüzünü görmedik uzak mesafe sadece beden olarak koyu elbiseli iki kişi gördük. Küçük bir ateşti zaten, biz onlara haber verip dönene kadar zaten büyüdü. Başka bir bayan arkadaş da biz söyledikten sonra o da görmüş iki kişiyi. Yüzleri gözükmüyordu. Küçük bir alevdi, serada çalışan bekçiye haber verdik, o da oranın sahibine haber verdi. Biz de yangın ihbarı aradık ve köylüye haber verdik."

ANTALYA MANAVGAT’TA VATANDAŞ NÖBET TUTUYOR

Antalya’nın Manavgat ilçesinde beşinci gününe giren yangınlarda sabotaj iddialarına karşın bölgedeki ormanlık ve kırsal alanlardaki köylüler nöbete başladı. Manavgat’ın sahil kesimindeki Gündoğdu Mahallesi’nde de akşam saatlerinde yeni bir yangın çıktı. Ormanlık alandaki yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri hızla müdahale ederken, bölgede orman yangınlarıyla ilgili sabotaj olduğuna dair iddialar hızla yayıldı.



BEYDİĞİN MAHALLESİ TAHLİYE EDİLDİ



Daha önce boşaltılan Sırtköy Mahallesi'ne sıçrayan alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede Beydiğin Mahallesi'ne ilerledi. Mahalle, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Havadan ve karadan süren söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek veriyor.

MARMARİS VE KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINDA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR.

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.



MEZARGEDİĞİ MEVKİSİNDE EVLERE SIÇRADI

Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.



Bölgedeki evler boşaltıldı. Vatandaşlara da dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.



Orman ve itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına, bölge sakinleri de destek veriyor. Alevlerin bir an önce söndürülmesi için yoğun bir çaba sarf ediliyor.

GÖNÜLLÜLER SEFERBER OLDU

Kızkumu mevkiindeki evleri tehdit eden alevlerin önünü kesmek için ekiplerin yanı sıra Marmarisli gönüllüler de müdahale etti. Birçok genç, ellerine kazma ve kürek alarak kuru otları kazırken, bazıları da yorulan orman işçileri ile itfaiye erlerinin ellerindeki hortumları alarak, onların direktifleri doğrultusunda alevlere su boşalttı.

Gönüllüler arasındaki bir kadının eldivensiz olarak alevlerin ilerlemesini durdurmak için çalılıkları sökmeye çalışması çevredekileri duygulandırdı. Ayrıca Orhaniye mevkiindeki kaz, tavuk gibi kümes hayvanlarının yanı sıra birçok kaplumbağa, keçi ve koyun gönüllüler tarafından yangın alanından kurtarıldı.



YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Marmaris’teki orman yangınının 4'üncü gününde alevler henüz kontrol altına alınamadı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleyi sürdürürken, alevlerin yoğunlaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahallelerinde bazı yollar bir süreliğine araç trafiğine kapatıldı. Alevlerin söndürülmesinin ardından geçişe kontrollü olarak izin verildi. Yetkililer, bu yolları kullanmak zorunda olan vatandaşları tehlikelere karşı uyardı.

DENİZLİ'NİN PAMUKKALE İLÇESİNDE ORMAN YANGINI

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla söndürüldü. Yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, vatandaşların kazma, kürek ve su kovalarıyla söndürme çalışmasına yardımcı olması alevlerin büyümesinin önüne geçti.

Honaz Dağı Milli Parkı yakınındaki bölgeden yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. Ekipler, yangını söndürmeye yönelik çalışma başlattı. Yangına 15'i Büyükşehir Belediyesine, 7'si Orman İşletme Şefliğine ait 22 arazöz müdahale etti. Orman işçilerinin yanı sıra Cankurtaran Mahallesi sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Çevredeki bazı arı kovanları da yangından etkilendi. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

'YANGINI DUYAN HERKES BURAYA KOŞTU'



Cankurtaran Mahallesi'nde yaşayan ve soğutma çalışmalarına destek veren Hüseyin Yürek, yangını büyümeden kontrol altına aldıklarını belirtip, "Yangın çıktığını duyar duymaz mahallemizde yaşayanlarla birlikte hemen buraya geldik. Yangına söndürme ekipleriyle birlikte müdahale ettik. Yangını büyümeden kontrol altın

KEMER'DE 3 NOKTADA ORMAN YANGINI

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi.

İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar pet şişe, kova ve hortumlarla su taşıyarak, destek verdi. Yaklaşık 500 vatandaş söndürme çalışmalarına katkı sağlarken, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da bölgeye gelerek, hem çalışmaları koordine etti hem de çalışmalara katıldı.

İMECE USULÜ SÖNDÜRME

Yangın söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

KEMER'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan, "Antalya ili Kemer ilçesi Kuzdere mevkiinde 13:05 saatinde çıkan orman yangınına 13:10 itibarı ile ilk müdahale yapılmış, yangın 13:30 itibarı ile kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam ediyor." mesajını paylaştı.

BODRUM'DAKİ YANGINDA ALEVLER TAHLİYE EDİLEN AŞAĞI MAZI'YI SARDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Gökpınar, Yukarı ve Aşağı Mazı mahalleleri ile Armutçuk mevkisinde devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.



Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden takviye gelen ekiplerin müdahalesi kesintisiz devam ediyor.



Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Bu nedenle ekipler müdahalede güçlük çekiyor. Bölge halkı ile bazı sivil toplum kuruluşları da söndürme çalışmasına katılan ekiplere kumanya ve buzlu kovalar içinde içecek taşıyor.



Yangın nedeniyle boşaltılan Aşağı Mazı Mahallesi'nin sakinleri, bölgedeki bazı turistik tesislere yerleştirildi. Alevlerin Kemerköy Termik Santrali lojmanlarına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri, yangın söndürme ve sağlık ekipleri bölgede hazır bekletildi ancak yangının bu noktaya gelmesi ekiplerin yoğun mücadelesiyle önlendi.

Çevrede önlem alan jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu kritik noktalara uzman ekipler haricinde kimsenin girmesine izin vermiyor. Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

5 MAHALLE BOŞALTILDI

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Yetkililer tarafından orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı. Görev yapan zabıta ekipleri, yolu trafiğine kapattı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, sosyal medya üzerinden vatandaşlara "Yol kapanıyor, derhal bölgeyi terk edin" diye çağrı yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da Mazı-Çökertme arasında Twitter'dan yaptığı yayında yanan yamaçları işaret ederek "Artık ne yapacağımızı şaşırdık" dedi.

Bölgenin cayır cayır yandığını belirten Aras, "Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" ifadelerini kullandı.

TUNCELİ'DE ORMAN YANGINI

Tunceli'nin Hozat ilçesindeki Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kente bağlı Hozat ilçesi Yenibaş-Gedikler bölgesinde çıkan örtü yangınına, Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

Ekiplerin gayretli çalışmaları sonucu yangının genel olarak kontrol altına alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarımız devam etmektedir. Bölgede bulunan duman örtüsü ve devam eden rüzgarın zaman zaman alevlenmelere sebebiyet vermesi bölgeyi sivil vatandaşlarımız için tehlikeli kılmaktadır. Bu sebepledir ki sivil vatandaşlarımızın alana girişine izin verilmemektedir. Bu hususta görevli arkadaşlarımıza zorluk çıkarılmaması, görevlerinde yardımcı olunması önem arz etmektedir."

Açıklamada, ekiplerin bölgede çalışmalarına aralıksız devam ettiği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI İNCELEME YAPTI

Yangın sonrası Manavgat'a gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na, cuma günü akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise dün öğle saatlerinde Manavgat'a gelerek, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından Bakan Karaismailoğlu ile birlikte Marmaris'e geçti.

KALEMLER'DE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Afet bölgesi ilan edilen Manavgat'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar başladı. Manavgat ilçesinde yangının ilk çıktığı Yeniköy mahallesine yakın noktada bulunan Kalemler Mahallesi en çok zarar gören yerler arasındaydı. Bugün itibarıyla bu mahallede de yıkım çalışmaları başladı. Yanan evler kepçelerle yıkılmaya başladı. Mahalle içerisinde dolaşan kepçeler, kırmızı boya ile işaretlenen evleri tek tek yıkıyor. Jandarma ekipleri özellikle yıkım çalışmalarının başladığı mahallelere girişleri yasaklarken ayni yardımlar ise mahalle içlerinde kurulan dağıtım merkezlerinde toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Bölgeye elektrik ve su verilmezken poyrazın etkisini yitirmesinin ardından havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmalarının hız kazandığı öğrenildi. Bugün Manavgat ilçesinde hava sıcaklığı 39 derece nem oranı ise yüzde 15 olarak ölçüldü. Sıcaklığın 41 dereceleri görmesi beklenen ilçede yangının en şiddetli yaşandığı günlerde nem oranının yüzde 5-9 arasında olduğu gözlenmişti.

YANGINI KİM ÇIKARDI, YANGINLARI KİM ÜSTLENDİ?

Türkiye yangınlarla boğuşurken Manisa, İzmir ve Bursa'da keşif yapıp orman yakma eyleminde bulunduktan sonra yurt dışına kaçacakları yönünde istihbarat bilgisi edinilen terör örgütü PKK üyesi 2 kardeş operasyonla yakalandı. Manisa'da yakalanan teröristlerin Suriye uyruklu oldukları öğrenildi.

PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren yabancı uyruklu 2 örgüt mensubunun orman yakma eylemi için İzmir, Manisa ve Bursa illerine gelerek keşif yaptıkları, orman yakma eylemini gerçekleştirerek illegal yollardan yurt dışına çıkacakları yönünde istihbari bilgi elde edildi.

Twitter'da bir kullanıcının yaptığı paylaşımlarda "Yanan şehirlerde, kül ve dumanla kaplı gökyüzünde, alevler içindeki dağ ve ovalarda öfke ve intikam hareketimizi göreceksiniz" açıklaması yer alıyor. PKK'nın bir kolu olduğu bilinen bu topluluktan tutuklananlar da oldu. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.