Yangınlarda son durum ve NASA Fire Map Turkey ile yangın haritası! (İl il yangın listesi ve tablosu) Orman yangını nerelerde var?

Orman yangınıyla mücadelede 9. Gün. 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı, 16 noktada alevlere müdahale ediliyor. Peki, Orman yangını nerelerde devam ediliyor, orman yangını olan yerler neresi? İşte yangın listesi ve orman yangınlarında son durum…

Orman yangını nerelerde var? Türkiye günlerdir cehennemi yaşıyor. Orman yangınlarıyla mücadele 9. gününde de devam ediliyor. Henüz kontrol alına alınmayan 7 ilde 16 noktada da yangın sürüyor. Vatandaşlar yangının akıbetini merak ederken Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ülke yangınlarına ilişkin son verileri paylaşıyor. İşte Yangınlarda son durum iller listesi ve NASA Fire Map Turkey ile yangın haritası…

ORMAN YANGINI SON DURUM: 167 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkemizdeki yangınlarla ilgili son durumu paylaştı. 33 ilde çıkan 167 yangın kontrol altına alınırken, 7 ildeki 16 noktada devam eden yangınlara müdahale sürüyor.

İL İL YANGIN LİSTESİ

Adana: Feke

Antalya: Manavgat, Gündoğmuş

Muğla: Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer

Isparta: Sütçüler

Denizli: Tavas, Güney

Aydın: Karacasu

Hatay: Dörtyol

"ORMAN KAHRAMANLARI MÜCADELE EDİYOR"

Bakan Pakdemirli listeyi, "Orman yangınlarında son durum: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. #OrmanınKahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor." sözleriyle paylaştı.

FEKE

28 Temmuz'da ilçeye bağlı Akoluk Mahallesi'nde Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının yangının söndürülmesinin ardından aynı yerde bugün yine orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alıp, söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

MANAVGAT

Manavgat günlerdir yangınlarla boğuşuyor. Dün, Kızıldağ Mahallesi'nde devam eden orman yangınına gün boyu havadan uçak ve helikopterler müdahale edildi. Isparta- Konya ve Antalya arasındaki ormanlık sınırda bulunan Kızıldağ'a ekipler alevlerin geçmemesi için seferber oldu.

GÜNDOĞMUŞ

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

MARMARİS

Marmaris ilçesinde, alevlerin Kızkumu sahiline ulaşmaması için yangın söndürme helikopterleri yoğun mesai harcıyor. Hisarönü Mahallesi'nde başlayarak Orhaniye Mahallesi'nde devam eden orman yangınına, ekipler, havadan ve karadan müdahaleye devam ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda gönüllü vatandaşın da yangın söndürme çalışmalarına destek verdikleri görüldü. Rüzgarın da etkisiyle Kızkumu Mahallesi'nde, alevler dağların yüksek noktalarından sahile doğru ilerlemeye başladı. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için çalışmalarına devam ederken, çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz, Kızkumu Mahallesi'ne yerleştirildi.

KÖYCEĞİZ

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle ve karadan ulaşımın olmadığı yerlerde çalışmalar güçlükle yürütülüyor. Alevlerin tehdit ettiği Çayhisar, Zeytinalanı ve Taşdibi mahallelerinin bir bölümünün dün tedbir amaçlı tahliye edilmesinin ardından Sazak mahallesi de tedbiren boşaltıldı. Vatandaşlar yangının yoğun olduğu yerlere yaklaşmamaları için sık sık uyarıldı. Tahliye için yapılan anonsların ardından bazı vatandaşlar kendi araçlarıyla bölgeden ayrıldı.

MİLAS

Son dakika: Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler 11. saatte etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edilirken, acil müdahale ekibi tarafından santral sahasında soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam ediyor. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

KAVAKLIDERE

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek. Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

SEYDİKEMER

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlerin söndürülmesi için bölge halkı da seferber oldu. Sert rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyüp geniş bir alana yayılan yangına karadan ve havadan müdahale yapıldı. Yangın nedeniyle bir köy boşaltıldı.

SÜTÇÜLER

Sütçüler ilçesindeki Çandır köyündeki yangın 3'üncü gününde büyük ölçüde kontrol altına alındı. Ekipler bir yandan bazı bölgelerde devam eden yangına müdahale ederken diğer taraftan soğutma çalışması yapıyor.

TAVAS

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan yangın, Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 6 saat sonra kısmen kontrol altına alındı.

KARACASU

Karacasu'nun Alemler ve Esençay mahalleri yakınlarındaki ormanlık alanda, salı günü saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, kısa sürede Karıncalı Dağı'na sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar da bölgeye yönlendirildi. Söndürme çalışmaları sürerken, azalan alevler rüzgarın etkisiyle gece yeniden yayılmaya başladı.

DÖRTYOL

Dörtyol ilçesi Çarşamba ve Öğülbek mevkilerindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını, vatandaşların da yardımıyla büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki çalışması devam ediyor.