Yangını fırsata çevirenlere büyük ceza! Bakanlık da açıkladı

Yapılan bu zamlarla ilgili de Ticaret Bakanlığı hareket geçti. Bakan Mehmet Muş konuyla ilgili, "Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddialar Bakanlığımızca incelemeye alınmıştır" dedi.

"TİCARET BAKANLIĞI 114 BİN 326 LİRA HER BİR ÜRÜN İÇİN AYRI AYRI CEZA UYGULAYABİLİR"

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarını aktararak "Yangın malzemelerinde, yangınla mücadele için kullanılan araç gereçlerde, yangın merhemlerinde fiyat artışı yapılması yasaktır, haksız ticari uygulamadır. Bu konjonktürden istifade ederek haksız kazanç sağlama peşinde olanların yaptığı işler. Sayın Ticaret Bakanımız Mehmet Muş da açıkladı, hepsine ciddi cezalar uygulanacak.

Bu noktada tüketicilerin dikkatli olmaları lazım. Ülkemizde 2018 Ağustos'undaki kur dalgalanmasıyla birlikte bir mevzuat daha girdi yürürlüğe. Orada derki; girdi maliyetinde artış olmamasına, döviz kurundaki artıştan etkilenmemesine rağmen ve haklı bir gerekçeye dayanmadan tüketiciye sunulan ürün, ya da hizmet fiyatlarında artış yapılması haksız ticari uygulamadır. Peki ne olur? Ticaret

Bakanlığı 114 bin 326 lira her bir ürün için ayrı ayrı ceza uygulayabilir. Burada Ticaret Bakanlığı'nın müfettişlerinin yanı sıra, Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği mobil uygulama ile yüzbinlerce tüketici Ticaret Bakanlığı'nın fahri müfettişi gibi tespitler yapıp, anında tespitlerini Ticaret Bakanlığı'na aktarabilirler. Çünkü bu mobil tüketici uygulamasına insanlar ücretsiz olarak cep telefonlarından şikayetlerini anında ilgili bakanlığa aktarma imkanına sahip oldular" dedi.