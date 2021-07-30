Yangında ölen var mı, hangi illerde yangın çıktı? Türkiye'de yangın çıkan iller hangileri, haritası ve il listesi!

Türkiye'de peş peşe birçok ilde yangın çıktı. Bodrum, Manavgat, Marmaris, Didim, Körfez, Kocaeli derken yangın görülen il sayısı 13’e çıktı. Yangın çıkan il sayısı arttıkça vatandaşlar hangi illerde yangın olduğunu ve son gelişmeleri araştırmaya başladı. Peki, Hangi illerde yangın çıktı, yangında ölen var mı? Yangın çıkan iller hangileri, haritası ve listesi!

Orman yangınları Antalya Manavgat ilçesinde başladı. Yangın çıkan il sayısı 13 oldu. Yangınların söndürülmesi için ve kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlar da gelişmeleri yakından takip etmek için Hangi illerde yangın çıktı, yangında ölen var mı, gibi sorulara yanıt arıyor. İşte yangın çıkan iller, haritası ve listesi…

Hangi illerde yangın çıktı?

Türkiye'de 13 ilde yangın çıktı. Adana, Antalya, Kayseri, Kütahya, Mersin, Muğla, Osmaniye olmak üzere birçok ilde yangın meydana geldi. 20'den fazla noktada yangın çıktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin sosyal medya hesabından '28-29 Temmuz 2021 tarihli orman yangınları detay durumu' tablosu paylaşıldı. Türkiye'de Adana, Osmaniye, Antalya, Muğla, Mersin, Kayseri, Manisa, Kütahya, Balıkesir, Kilis, Kahramanmaraş, Kocaeli, Kastamonu, Sakarya, İstanbul, Hatay, Bursa, İzmir, Diyarbakır, Karaman'da yangın çıktı. Meydana gelen 42 yangın kontrol altına alındı. 21 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangında ölen var mı?

Türkiye, son iki gündür Ege ve Akdeniz’de çıkan orman yangınlarıyla boğuşuyor. Antalya, Mersin, Osmaniye, Marmaris ve Bodrum’da birbiri ardına çıkan yangınları söndürme çalışmaları sürüyor. İllerdeki bazı köy ve mahalleler tahliye edilirken, Antalya’nın Manavgat ilçesinde süren yangında 3 kişi yaşamını yitirdiği bilgisi geldi. Marmaris'te de bir kişi yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Türk Hava Kurumu (THK) "20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin güneyindeki yangınlarla ilgili "Hasarlarla ilgili ilk tespitlerimize göre 150 büyükbaş, bin küçükbaş, 6 bin dekar tarım arazisi ve 500 dekar ağırlıklı muz serasında zarar var." dedi.

Muhittin Böcek: Manavgat'ta şu ana kadar 34 mahalle zarar gördü; 18 mahalle tahliye edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Manavgat'taki yangına ilişkin yaptığı açıklamada, diğer illerden araç ve personel takviyesinin sürdürdüğünü bildirdi. Böcek, yangında şu ana kadar 34 mahallenin zarar gördüğünü, 18 mahallenin tahliye edildiğini belirtti.

AFAD: Manavgat'ta 3 vatandaş yaşamını yitirdi; Adana'da 7 kişi yangından etkilendi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiği, 1'i ağır, 138 vatandaşın yangından etkilendiği açıklandı. Adana'da 21 alanda çıkan orman yangınlarından 7 vatandaşın etkilendiği bildirildi.

Mersin’de Alevler ilçe merkezindeki yerleşim yerlerini tehdit ediyor: 5 köy boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde de dün başlayan orman yangını, ikinci gününde devam ediyor. İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi'nde öğle saatlerinde başlayan ve yerleşim yerlerini de tehdit eden yangın, poyrazın etkisiyle hızla büyüdü. Tedbir amaçlı 5 köyün boşaltılmasına neden olan yangına vatandaşların da yardımıyla müdahaleler sürüyor.

Osmaniye’deki yangın 21 saat sonra güçlükle kontrol altına alınabildi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 13.00 sıralarında çıkan yangı ise 21 saatin ardından bugün ancak kontrol altına alınabildi. Yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıkarken, yüzlerce ağacın kül olduğu görüldü. Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adana, Kozan'da başlayan orman yangını üçüncü gününde

Adana'nın Kozan ilçesinde Kızlarsekisi mevkisinde evvelsi gün saat 19.45 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Ekipler, havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Vali Süleyman Elban, 7 mahalleyi saran yangında öncelikle vatandaşların can güvenliği açısından tahliyelerin sağlandığını söyledi. Ekiplerin yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Elban, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür şu an itibarıyla can kaybımız, yaralımız yok. İlk tespitlerimize göre 20'ye yakın evde, 2 ahırda hasar görünüyor, birkaç tane de hayvan telef olmuş gözüküyor. Kesin tespitler yangın söndürüldükten sonra yapılacak, ilk tespitler böyle. Yangınla ilgili ise rüzgar devam etmesine, çok geniş alanda olmasına rağmen dört ayrı noktada yangın devam ediyor ancak dün akşamki kadar kötü durumda değil. İnşallah kısa süre içerisinde de iyiye gittiğimizi söyleyebileceğiz."