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Yangında can pazarı! 8 kişi mahsur kaldı

Yangında can pazarı! 8 kişi mahsur kaldı Bursa'da 3 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında, üst kattaki dairelerde mahsur kalarak dumandan etkilenen ve 4’ü çocuk, 8 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahalle sakinlerinin çocuklarıyla birlikte balkona çıkarak kurtarılmayı bekleyen kadını sakinleştirmeye çalışması ve kurtarılan kadının "Çocuklarım binada kaldı" diyerek ekiplere direnmesi dikkat çekti. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında kafeste bulunan 1 kuş yanarak telef oldu.
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