Yangın sırasında hortum çıktı! Otomobili havaya yükselince beli kırıldı

İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Sarıseki Mahallesi'ne sıçdı. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ni de çevreleyen yangında, bölgedeki bir filtre fabrikası tahliye edildi.
HORTUM ORTAYA ÇIKTI
Yangınla birlikte şiddetli rüzgarın fabrika önünde oluşturduğu hortum, iş kadını Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu aracı yukarı çekti. Aracın yere tekrar çakılmasıyla Yılmaz'ın belinde kırık meydana geldi. Yılmaz, çağrılan ambulansla Adana'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.