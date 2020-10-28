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Yangın sırasında hortum çıktı! Otomobili havaya yükselince beli kırıldı

DHA |  28 Ekim 2020 Çarşamba - 17:34 | Son Güncelleme : 28 10 2020 - 17:39

Hatay'ın İskenderun ilçesinde dün çıkan yangın sırasında alevlerin yaklaştığı bir fabrika, tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında fabrikanın önünde oluşan hortuma kapılan otomobilin sürücüsü, firmanın genel müdürü Selma Yılmaz'ın beli kırıldı.


İskenderun'a bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Sarıseki Mahallesi'ne sıçdı. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ni de çevreleyen yangında, bölgedeki bir filtre fabrikası tahliye edildi.
 
HORTUM ORTAYA ÇIKTI
 
Yangınla birlikte şiddetli rüzgarın fabrika önünde oluşturduğu hortum, iş kadını Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu aracı yukarı çekti. Aracın yere tekrar çakılmasıyla Yılmaz'ın belinde kırık meydana geldi. Yılmaz, çağrılan ambulansla Adana'da özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
 

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