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Yangın kovanlara sıçradı, binlerce arı kurtarılamadı

Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE, (DHA) |  24 Ağustos 2021 Salı - 23:16 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 23:16

Son dakika haberi... Türkiye’nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Edirne’de meralık alanda çıkan yangın, kovanların bulunduğu alana sıçrayınca, binlerce arı öldü.


Türkiye’nin pek çok ilinden orman yangını haberleri gelemeye devam ederken, Edirne’de üzücü bir gelişme yaşandı. Akşam saatlerinde merkeze bağlı Karayusuf köyünde meralık alanda çıktı.
 
 
Çıkış nedeni bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek bölgede bulunan arı kovanlarına sıçradı. Dumanları fark eden köylüler durumu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.  
 
 
Olay yerine gelen müdürlüğe ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, köylüler de bir yandan arı kovanlarını kurtarmaya çalıştı.
 
 
Yaklaşık 2 saat süren yangın kontrol altına alınırken, toplamda 52 kovandaki binlerce arı öldü. Jandarma ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.
 
 
 

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Edirne kovan arı
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