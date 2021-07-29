Yangın kabusu devam ediyor! Korkunç detay ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın yerleşim yerlerine 100 metreye kadar yaklaşırken trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu, İçmeler'den merkeze giden yolun kapatıldığı öğrenildi. Bakan Pakdemirli ise, "Marmaris'teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, bir uçakla müdahale ediyoruz." dedi. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, "Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli" şeklinde konuştu. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yangına ilişkin yapılan açıklamada "Derhal soruşturma başlatılmış olup, yangın tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi. Öte yandan çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü.

Antalya Akseki ve Manavgat çevresinde çıkan yangınlardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya 'nın Manavgat ve Akseki ilçelerindeki yangınlara havadan ve karadan müdahale sürüyor. Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor. Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, mahalledeki evlerin yüzde 80'inin yandığını söyledi.

Antalya'da Akseki ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle yayılarak Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale ediliyor. Akseki ilçesi Kepezbeleni Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevler Manavgat ilçesi Oymapınar Barajı çevresine kadar geldi.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni Mahallesi ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini, etkilenen 58 vatandaşın ise tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, dün öğle saatlerinde Antalya Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada yangın çıktığı hatırlatılarak, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü belirtildi.

Yürütülen söndürme çalışmalarında 1 uçak, 1 İHA, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinası, 960 personel ve 30 su ikmal aracının kullanıldığı kaydedilen açıklamada, "3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir" bilgisine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 19 ambulans, 6 UMKE ve 1 mobil komuta aracının sevk edildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Burdur, Konya, "Antalya AFAD Müdürlüğünden 4 araç ve 14 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 19 arazöz, 5 itfaiye aracı ve 1 su tankeri bölgeye sevk edilmiştir.

Yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmiştir. Yangın nedeniyle birçok ev, iş yeri, ahır, tarım arazisi, sera ve araç zarar görmüştür. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 24 personel, 12 ekip halinde hasar tespit çalışmalarına başlamıştır."

Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir arazözün devrilmesi sonucunda yaralanan sürücünün tedavi altına alındığı bildirilen açıklamada, tedbir amaçlı toplam 1300 kişi kapasiteli 2 KYK yurdu ve 4 MEB pansiyonunun hazır hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada Türk Kızılay tarafından 1 sahra mutfak kiti ve 5 ikram aracı ile 20 bin 400 kişi/öğün kapasiteli beslenme ünitelerinin 25 personel ile birlikte bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Akseki Kaymakamı Volkan Hülür ise, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ın açıklamaları şu şekilde:

"Şu anda yerleşim yerlerinde tehlike gözükmüyor. Bozburun yarımadasına doğru giden yangın devam ediyor. Yerleşim yerlerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın ormanlık alanda devam ediyor. Can kaybımız yok, hafif yaralılar var. Apartmanların çatı altındaki dairelerde yangın oldu ama kontrol altına alındı. Sabotaj ihtimali oldukça kuvvetli."

YANGINI 2 ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI İDDİASI

Muğla'da çıkan orman yangınına, biri 8 diğeri 10 yaşındaki 2 çocuğun neden olduğu ileri sürüldü. 3 görgü tanığının ifadeleri üzerinden oyun oynarken, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 çocuğun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerine başvurulması için pedagog beklendiği öğrenildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "29.07.2021 günü saat 13.15 sıralarında ilimiz Marmaris ilçesi Armutalan mevkisindeki ormanlık alanda çıkan orman yangını ile ilgili olarak mülhakatımız Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle incelenmektedir" denildi.

ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLİYOR

Yangında trafiğin sadece Datça yönüne açık olduğu öğrenilirken, İçmeler'den merkeze giden yol kapatıldı. Ayrıca yangına yakın bölgelerde araçlar geri döndürülüyor.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINDA GÜÇLÜK

Siyah dumanlar, ilçeyi kaplarken, yangının 40 metre kadar yaklaştığı bazı ev ve otellerdekiler, binaları ve çevresini hortumlarla ıslatarak alevlerden korumaya çalıştı.

Alevler Hisarönü Mahallesi yönündeki Asparan mevkisine doğru ilerlerken, rüzgarın ters yönde esmesi nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Helikopterlerin bu nedenle müdahale etmekte güçlük çektiği belirtildi.

2 OTEL, 4 VİLLA BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaşması nedeniyle tedbir amacıyla 3 yıldızlı 2 otel ile 4 villa tedbir amacıyla polis ekipleri tarafından boşaltıldı. Çevredeki otellerde kalan bazı tatilciler de kendi istekleri ile bavullarını alıp ayrıldı. Güney Ege Turistik Otelciler İşletmeciler Birliği (GETOB), otellerinden ayrılmak zorunda kalan turistleri başka otellere yerleştirdi.

6 KİŞİYE AYAKTA MÜDAHALE

Bu arada, dumandan etkilenen 6 kişiye, olay yerinde ambulanslarda ayakta müdahale edildi.

BAKANLIKTAN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINA DESTEK