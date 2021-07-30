Yangın haritası son durum! Türkiye NASA Fire Map nedir? Canlı NASA yangın haritası!

NASA Fire Map nedir? NASA Fire Map uygulaması sosyal medya hesapları üzerinden haritasının çokça paylaşılmasının ardından vatandaşlar NASA Fire Map hakkında araştırma yapamaya başladı. NASA uydu görüntüsü ile dünyada meydana gelen orman yangınlarının canlı haritasını kullanıcıların hizmetine sunuyor. NASA Fire Map ile orman yangınları canlı haritası…

Türkiye'de Osmaniye, Adana, Mersin, Muğla, Antalya ve Kayseri'nin de aralarında yer aldığı pek çok şehirde çıkan orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Devam eden yangınlar, NASA'nın uydu görüntülerine de yansıdı.

NASA Fire Map nedir?

NASA'nın "FIRMS" adını verdiği Yangın Bilgilendirme ve Kaynak Yönetimi, uydu görüntüleri üzerinden dünya üzerinde yangın çıkan bölgeleri tespit edip işaretleyebiliyor. Hava sıcaklıkları nedeniyle dünyanın belli başlı yerlerinde işaretlenen kırmızı noktaların Türkiye sınırları içindeki yoğunluğu dikkat çekiyor.

NASA YANGIN HARİTASI