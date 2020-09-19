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Yandex Türkiye ofisi kapanıyor

19 Eylül 2020 Cumartesi - 18:09 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 18:09

Türkiye pazarında e-Ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık alanlarında faaliyet gösteren Rus arama motoru şirketi Yandex’in Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı belirtildi.


 Yandex’in Türkiye ofisini kapatma kararı aldığı belirtildi. Kararının arkasında pandemi sürecinde düşen gelirler yatıyor. 
 
Türkiye’deki ürünleriyle hizmet vermeye devem edecek olan şirketin bu hizmetleri direkt markanın Rusya’daki ofisinden yönetilecek.
 

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