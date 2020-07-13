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Yanan konteynerin başından ayrılmadı! Mucize kurtuluş...
İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne ait şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 5 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin çabası ile söndürülen yangında bir kedinin yanan konteynerden bir türlü ayrılmaması görevlilerin dikkatini çekti...
Yangın, Atatürk Mahallesi 2233'üncü Sokak'taki Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait işçilerin kaldığı şantiyede saat 11.00 sıralarında başladı.