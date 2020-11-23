Yan sanayide virüsün etkisi artıyor

TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayiciliri Derneği) Başkanı Alper Kanca 170 firmanın katıldığı anketin sonuçlarını açıkladı. Buna göre çalışanlarda 2020 Mart-Kasım döneminde Covid-19 pozitif olanların oranı yüzde 5,4 çıktı. Otomotiv tedarik sanayisinde 5 Kasım günü her 100 çalışandan 5’i Covid-19 nedeniyle işe gelemedi. Kanca şu bilgileri överdi:

“Ankete göre sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9,7’ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor.Anketin bir diğer dikkat çeken konusu Covid-19’a yakalanma yerleri oldu. Buna göre, Covid-19 teşhisi konulan çalışanların yüzde 80’inin hastalığa şirket dışında yakalandığı ortaya çıktı. Önümüzdeki 3 ay içerisinde üretimin aynı seviyede kalacağını ifade eden katılımcıların oranı yüzde 45. Katılımcıların yüzde 32’si ise üretimin önümüzdeki üç ayda artmasını bekliyor. Yüzde 23 oranında da işlerin biraz daha azalacağı kanaatinde olanlar var. Genel yaklaşım, vakaların artacak olmasına rağmen üretimde bir aksama yaşanmaması.”



İhracat kaybı 1.4 milyar dolar



TAYSAD Başkan Yardıncısı Kemal Yazıcı Ocak-Ekim döneminde tedarik sanayisinde yaşanan ihracat kaybının 1,4 milyar dolar olduğunu belirtti. İhracatta yüzde 15,3’lük daralma yaşadıklarını kaydeden Yazıcı şöyle devam etti:



“Yıl sonunda tedarik sanayisinin ulaşacağı ihracat hacminin 9 milyar dolar ve toplam ihracat kaybımızın 1,6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Tedarik sanayisinin ciro kaybı 2020 yılında toplam 3,4 milyar dolar civarında yani 25 milyar TL civarında olacak. Maliyetler pandemi etkisiyle artsa bile çarkların dönmesi için uğraştık. İhracatın devam etmesi için sektör olarak elimizden geleni yaptık ve önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”



Avrupa’da yüzde 10 artış bekleniyor



Haziran ve Temmuz aylarında toparlanmaya başlayan sektörün kasım ayında tekrar 2. dalganın etkisi ile karamsar havaya girmeye başladığını söyleyen Yazıcı ,” 2020 yılında 5 milyon adedi Avrupa'da olmak üzere, araç üretimi küresel olarak 16 milyon adet azalacak. 2021 yılında bir toparlanma olacağı, küresel üretim artışının 13% ve Avrupa’daki artışın ise 16% seviyelerinde olacağı öngörülüyor” dedi. Yazıcı şunları söyledi:



“2020 yılını ana sanayide 150 bin araç kayıp ile 1,3 milyon araç üretim seviyesinde kapatacağımızı düşünüyoruz. Eğer pandemi 2. dalga etkisi minimum seviyede ve kısa sürede atlatılırsa 2021 yılında üretimin 1,5 milyon araç seviyesinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Bütçelerimizi bu öngörüye göre yapacağız. Türkiye’de iç pazar tüm Avrupa ve diğer pazarlardan büyük bir ayrışma gösterdi, Ocak – Ekim döneminde toplam 605 bin araç satıldı, son iki ay satış adetleri 2019 yılı ile paralel olursa yıl sonunu 750 bin veya üzeri araç satışı ile kapatabiliriz. "